Las corales Oroith y Hodeiertz, en una imagen de una colaboración de hace algunos años. OROITH

Ordizia

La magia de la música barroca se vivirá este domingo en la parroquia con Barroko Aire

Andra Mari Orkestra, y las corales Hodeiertz y Oroith cerrarán el ciclo, bajo la dirección de Andoni Sierra

Amaia Núñez

Ordizia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:21

El ciclo Barroco Aire finaliza este domingo con un concierto conjunto que llenará la parroquia de de Nuestra Señora de la la Asunción con ... el brillo y la expresividad de la música barroca. Tres agrupaciones amigas serán las encargadas de poner el broche a esta 40 edición: Andra Mari Orkestra, de Errenteria; Hodeiertz Abesbatza, de Tolosa; y Oroith Abesbatza, de Ordizia. El concierto comenzará a las 18.00 horas, con entrada libre. Asimismo, a las 16.30 ofrecerán un ensayo abierto para las familias.

