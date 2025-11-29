La magia de la música barroca se vivirá este domingo en la parroquia con Barroko Aire

El ciclo Barroco Aire finaliza este domingo con un concierto conjunto que llenará la parroquia de de Nuestra Señora de la la Asunción con ... el brillo y la expresividad de la música barroca. Tres agrupaciones amigas serán las encargadas de poner el broche a esta 40 edición: Andra Mari Orkestra, de Errenteria; Hodeiertz Abesbatza, de Tolosa; y Oroith Abesbatza, de Ordizia. El concierto comenzará a las 18.00 horas, con entrada libre. Asimismo, a las 16.30 ofrecerán un ensayo abierto para las familias.

Ofrecerán 'Sacrae Harmoniae' con el que la coral de casa quiere redondear también los actos de su 40 aniversario. El concierto comenzará a través de 'Magnificat', la «magnífica» obra de Gregorio Allegri (1582-1652). Es un canto basado en el texto bíblico de la Virgen María, escrito para coro y orquesta en el barroco, en la que celebra la grandeza de Dios y la alegría de la Virgen. Seguidamente se podrá escuchar 'Messa a 8 voci', de Alessandro Scarlatti (1660-1725), que incluye fragmentos que destacan la maestría de la liturgia y la armonía barroca: 'Kyrie, Gloria', 'Credo', 'Sanctus & Benedictus' y 'Agnus Dei'.

A continuación el concierto se adentrará en el sentido emocional y decorativo del barroco de su época con la 'Salve Regina' de Domenico Scarlatti. Este tradicional himno mariano, con ayuda de un continuo instrumental y ornamentaciones vocales, transmitirá al oyente la oración y la devoción dirigida a la Virgen.

En la recta final, 'Te Deum a 8 voci', otra magnífica obra de Scarlatti, aportará energía y brillo para la celebración y agradecimiento, destacando los efectos dramáticos del barroco. Los solistas Zuhara Etxabe (soprano), Mario Hernández (alto), Aitor Garitano (tenor) y Kepa Mujika (bajo) ofrecerán momentos emocionantes al público.

Formaciones con historia

Este concierto dará la oportunidad de ver a tres agrupaciones referentes de la provincia unidas. Sobre el escenario aportarán su historia y notable nivel artístico. La Orquesta Andra Mari, fundada en 2022 con el objetivo de acompañar a la Coral Andra Mari y bajo la dirección de Andoni Sierra, se ha convertido en el centro de música joven y técnica de Euskal Herria; la coral Hodeiertz, destacada en premios y festivales internacionales desde 1983, bajo la batuta de Víctor Galván; y Oroith Abesbatza, dirigida por Katrin Iturralde en los últimos 25 años, es referente de la música coral de Ordizia desde 1985, coincidiendo con el ciclo Barroco Aire, celebra la amistad y la continuidad de la tradición musical.

El concierto de este domingo reflejará de forma excelente la belleza del barroco, la emoción y la colaboración coro-orquestal. El público vivirá por un día la fascinación por la expresividad, elegancia y espiritualidad de la música barroca, demostrando cómo este encuentro conjuga tradición, amistad y creatividad juvenil.