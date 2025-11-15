Luis Mari de Juan publica su cuarta novela, 'Mujer sin sombra'

Amaia Núñez ordizia. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

La espera ha terminado. Luis Mari De Juan ha publicado 'Mujer sin sombra', la cuarta novela que continúa el universo creado hace siete años. Está protagonizada por la comandante Aune, una mujer «respetada por sus aliados, temida por sus enemigos».

La nueva novela se puede adquirir en la librería Larratxa de Ordizia. Como anteriores publicaciones de Luis Mari de Juan, se ha publicado en dos versiones, tanto en euskera como 'Itzalik gabeko emakumea', como en castellano, con el título de 'Mujer sin sombra'.

En esta cuarta entrega de la saga de ciencia ficción, la historia se sitúa en los albores del año 3000, con la humanidad dividida en dos grandes bloques políticos. Una historia que puede recordar a la situación geopolítica actual.

La novela ilustra una sociedad donde conviven humanos y androides. Las guerras llevaron a la sociedad al borde del abismo y la única salida fue controlar el comportamiento humano desde su nacimiento. Así, «prohibieron las armas. Los ejércitos desaparecieron. Y, entre todas las medidas, una brilló como la más eficaz: la disolución de los Estados, aquel cáncer milenario extirpado y sustituido por un antídoto insospechado... la educación».

Pero en contraposición a la calma oficial, la sombra es la que gobierna, con espionaje constante, desarrollo secreto de armas más allá de la Tierra y su satélite, androides exterminadores diseñados para aniquilar vida, lunas y asteroides convertidos en refugio de extremistas y prófugos de la justicia.

Comandante Aune

Es ahí donde se mueve la comandante Aune. «Madre y guerrera, fuerte y vulnerable a la vez. Una mujer elevada, contra su voluntad, al rango de leyenda». El libro narra su lucha y su historia en una organización que traiciona sus propios principios. «Con el apoyo de amigos leales, emprenderá una huida hacia adelante con dos objetivos claros: proteger a su familia y desenmascarar a los poderosos corruptos que la traicionaron en la órbita de Neptuno».

La comandante Aune surgió en la segunda novela de la saga, 'Nacimiento' (2021). La que iba a ser un personaje más se hizo con un lugar destacado, hasta protagonizar este cuarto libro. «Apareció de improviso en mi novela Nacimiento. Surgió con tal fuerza que comprendí, sin dudarlo, que podría confiarle mi vida sin miedo a perderla. Durante meses, mis pensamientos giraron en torno a ella», explica Luis Mari de Juan en su introducción.