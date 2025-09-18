Lore eskaintza negu kolorea eta usaina hartzen hasia da
Udako azken ferian mendiko angulak aurkeztu dituzte, eta lehen aldiz ikusi dira gerezi tomateak
Tere Madinabeitia
Ordizia
Osteguna, 18 iraila 2025, 02:00
Udako azken feria izan zen atzokoa, eta urtaro berria bertan dela nabaria zen Plaza Nagusiko eta Zuhaiztiko postuetan, garai hotzagoei begira jarrita daudelak. Loreak, perretxikoak eta frutak dira horren adierazle, baina udak ez du feria erabat uzteko asmorik, leka, tomate eta piper eskaintza handia delako oraindik.
Iñaki Azanzaren postuan udazken-neguko denboraldiarekin hasita daude. Lore berriak ditu, eta horien artean ziklamena (4,5 eta 7 euro artean), txilarra (8,5 euro), pentsamendua (1,5 euro), krisantemoa (5,5 euro) eta azalea (9,5) aipatu behar dira. Atzoko eguraldi beroarekin jendea ez zegoen erosteko gogoz, baina laster hasi beharko du langintza horretan.
Lore moztuetan ere bazen atzo aukera, batez ere Maite eta Arantza Zurutuza ahizpen postuan. Daliak, margaritak, rudbeckiak eta udazkeneko anemonak zituzten salgai, bezero bakoitzak nahi zuen erara sortak osatzeko. Lore sorta 5 euroan zuten.
Zurutuzatarren postuan bazen beste produktu berri bat ere, orain arte ikusi ez dena behintzat: gerezi tomatea. Tomatearen denboraldia amaitzear denean iritsi da feriara, eta kiloa 8 euroan zegoen.
Ez da hori uda amaitzeko dagoen egun hauetan urtaro horretako produktu berri bakarra, Maria Jesus Oriak leka borobil beltza jarri zuelako salgai lehen aldiz, kiloa 5 euroan.
Bestela, udazkeneko produktuak ari dira nagusitzen pixkanaka. Aurreko astean lehen babarrun beltzak ikusi ziren, eta geroz eta ugariagoak dira kuiak, esaterako. Frutaren atala ere urtaro honekin batera doa, eta sagar eskaintza zabala da. Asko dago aurten nonbait, eta horrekin kontserbak egiten hasita daude. Sagar eta irasagar dultzea aurreko asteetatik dago salgai, eta atzotik baita marmelada ere. Miren Jauregi zuen, sagarrarekin edo pikuarekin eginda, potea 2,5 euroan.
Perretxikoen atalean ere izan zien berritasunak. Mikel Lasaren eta Miren Pagolaren postuan urteko lehen mendiko angulak zeuden salgai, hamar kilo, 32 euroan kiloa. Bestela, perretxikoen eskaintza honela osatu zen: 115 kilo onddo (kiloa 28 eta 36 euro artean), eta 40 kilo ziza hori (19-22 euro).
Zuhaiztian, azkenik, zitrikoen denboraldiari eman diote hasiera fruta saltzaileek, mandarinarekin hain zuzen. Valentziako lehen mandarinen kiloa 1,95 eta 3,5 euro artean zuten atzo.
