Llegan las fiestas del 750 aniversario El alcalde junto a los representantes de las diferentes sociedades durante la presentación del programa. / MARIN El chupinazo del día 24 lo lanzarán la Ikastola Jakintza en su 50 aniversario y Jesús Mari Lariz tras su jubilación ORDIZIA. Sábado, 14 julio 2018, 00:14

En ese programa anual que representa la celebración del 750 aniversario de la villa, las fiestas santaneras no sólo no podían representar una excepción sino que llegan bajo ese gran enunciado, que por añadidura anuncia además de un programa especial, un día más de fiestas; el 28.

A media mañana de ayer, el alcalde de la localidad, José Miguel Santamaría acompañado por la concejal, Arantxa Fernández y buen número de representantes de la sociedades locales, que por supuesto concurren en las fiestas, presentaron la agenda festiva santanera 2018.

Fiestas que dedicarán, el próximo fin de semana, a esa doble jornada que representa el Día del Niño, y que enlazarán del 24 al 28 para como siempre poner el colofón el día 31, San Ignacio, de la mano de la sociedad Azari.

Arranque formal o protocolario del día 24, es decir, lanzamiento del chupinazo, martes y feria adelantada, que correrá a cargo de la ikastola Jakintza, por su 50 aniversario, y de Jesús Mari Lariz, alma máter de toda actividad festiva en el municipio, recientemente jubilado.

En un programa con actividades muy consolidadas, el alcalde reseñaba como novedad, la presencia en el municipio de 'Gure Zirkua, iniciativa que promueve el actor Iker Galarza, carpa que estará instalada en San Bartolomé del 19 al 22. Capítulo de novedades que incluye a su vez, la colocación en la calle Egutera bidea, que enlaza la 'Prazuela' con la Residencia, de un tobogán de agua gigante,, así como la recuperación de la comida el sábado de El Día de Niño, esta vez, en la Plaza.

El grupo de teatro Urrup no falta a la cita y en esta ocasión llega, el próximo viernes, día 20, con la obra de Julio Escalada, estrenada en marzo, 'Tenemos que hablar'.

De nuevo entre las novedades, el día 24, espectáculo de calle 'Anabasa' que lo ofrecerá el grupo de teatro de Lekittoko Deabruak, novedades que en el capítulo musical anuncia para el día 23 a las 20.30 en la parroquia, una más que prometedora propuesta que reúne a las sopranos ordiziarras: Ainhoa Garmendia, Nerea Erauskin, Elena López, Amalia Ibáñez, Inma Goiburu y Débora Herrero

Apartado que prosigue el día 26 a las 22:30 en la Plaza, con la puesta en escena del grupo tributo de ABBA, 'The New Experience' y que para el día siguiente anuncia la actuación de la orquesta 'Krypton'.

La Banda de Música de Irun, todo un clásico en el programa, afronta tarea doble. Por un lado el día de la patrona centrará, de manera especial, su tradicional concierto en un repertorio dedicado a Ordizia y a dos de sus compositores, José Luis Gurrutxaga y Bernardo Alberro.

Agrupación que vuelve el día 28, un día extra en el programa festivo, para dar cabida a la jornada central e institucional del 750 aniversario, en la que compartirá escenario, tal y como lo hizo hace 50 años, con motivo del 700 centenario de la villa, con el Orfeón Donostiarra. Magno encuentro musical que promete volver a dejar una huella imborrable en el recuerdo de los ordiziarras.

La agenda deportiva no deja fuera ninguna de las actividades veteranas de la agenda festiva. Anotar que para la 95 edición de la Carrera llegan con ambición de victoria varios pesos pesados del pedal, entre ellos Simon Yates, ganador de tres etapas en el Giro y de la 93 Prueba Villafranca. También con pretensiones, Angel Madrazo, vencedor de la edición 92, y los corredores goierritarras Iker Azkarate, del Team Euskadi, y Alex Aranburu, del Caja Rural.

Al igual que el año pasado, las barracas se ubicarán en Bizkaia Pasealekua, junto al parque de Oreja, y la plaza de toros en Buztuntza (plaza Idoiaga).

Unas fiestas que el Ayuntamiento pretende estén basadas en la igualdad, el respeto y en la erradicación de cualquier tipo de agresión sexista y machista. 'NO ES NO, NO PASES NI TE PASES' con este mensaje la Administración local quiere llamar la atención de la población, cara a impulsar unas relaciones basadas, siempre en el respeto y la libertad.