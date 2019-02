Llega toda una semana calderera Representantes de los diferentes grupos que participan en Caldereros en la presentación de la fiesta. / MARIN El programa anuncia actividades desde mañana hasta el sábado, día grande y desfile EL DIARIO VASCO Domingo, 17 febrero 2019, 00:55

En esa dinámica tendente a incluir nuevas aportaciones, que le llevan a convertirse en una fiesta en crecimiento, Caldereros amplía y consolida la agenda ya apuntada el año pasado y llega a su cita con este 2019 con un programa que completa toda una semana.

Desfile metalúrgico y vanguardia del carnaval, que no sólo no ha faltado en el calendario festivo desde su recuperación en 1998 (este año asiste a la vigesimoprimera edición de esta etapa) sino que, en su afán de insuflarle brío a esa llama festiva, tras darle más de una vuelta al asunto, en el 2014 acertaba, y a partir de un personaje; Zozomikote, y una historia, que acuñaba Patxi Zubizarreta, conseguía una fiesta particular y propia, sin parangón en ninguna otra localidad.

Personaje y fiesta para la que otro genio, Aitor Furundarena, escribía, letra y música, la correspondiente melodía sartenera. Historia del malvado ladronzuelo a la que, pronto el grupo de teatro Urrup le dio vida, que representa y pone en escena, cada año, al final de desfile de la comitiva zíngara.

Un personaje y una historia, que no solo han calado, sino que adquiere valor de referencia emocional e icono de la fiesta, que lleva a los organizadores a instaurar, desde este año, el Zozomikote de oro, 'Urrezko Zozomikotea' galardón con el que pretenden distinguir a la persona que desde su trabajo discreto o notorio contribuye a la consolidación de una imagen positiva y atractiva, tanto de Ordizia como de sus habitantes. Primer Zozomikote de oro, que los promotores de la fiesta conceden, en este caso, in memoriam, a Jesús Mari Garate, ordiziarra fallecido el pasado mes de abril, dantzari, maestro de danztaris, impulsor de grupos, y autor de numerosas coreografías, sin duda, una de las más aplaudidas, la que compuso para la Marcha de Villafranca.

Edición de este 2019 en la que inciden en el impulso de una fiesta familiar, por lo que habrá un único desfile, que compartirán pequeños y mayores, el próximo sábado.

Y tras muchas horas de preparativos tan solo faltan dos cosas, que el tiempo acompañe, sobre todo el sábado a la hora de la algarabía en la calle, y que la respuesta de los ordiziarras y la participación refuercen esa llama a la que alimenta mucha ilusión, que no se puede ver defraudada. Y así las cosas, la agenda calderera anuncia desde mañana hasta el sábado, de la mano de la agrupación Ordizian la propuesta 'Dendaz denda Zozomikoteren bila'. Zozomikote está en el escaparate de un comercio asociado a Ordizian. La agrupación sorteará una cena para dos personas entre los clientes que acierten el nombre del comercio en el que se encuentra. Por cada compra toca rellenar un boleto indicando el nombre del comercio en el que se encuentra el malvado personaje. Entre los acertantes llevará a cabo un sorteo, el martes 26.

Los ensayos para los participantes en la comparsa de sarteneros, grandes y pequeños van a tener lugar desde mañana lunes al viernes, a las 19.00 en Barrena.

El martes, 'Zozomipote' en los barrios, que al día siguiente; el miércoles tendrá lugar en el casco histórico y aledaños. El viernes a las 17.15 en D'elikatu, sesión de cuentacuentos 'Zozomikote' para los más pequeños con Mertxe Aizpurua, Erramun Amundarain y JJ Gómez.

El sábado, día intenso. A partir de las 12 del mediodía, pasacalles, por el casco histórico, con la banda de Musika Eskola, acompañada por Azen Erraldoien konpartsa. A partir de las 13.00 horas, por ese mismo entorno urbano, paseo calderero con Umore Ona, la Rondalla Laguntasuna, y el dúo Antxon Imaz y José Ignacio Iturrioz.

Ya por la tarde, a las 18.00 en la plaza Nicolás Lekuon, desde Barrena, txupinazo y pregón del Zozomikote txiki. A continuación, desfile de la comparsa; niños y mayores por la calle Mayor hasta la Plaza, donde estará instalado el campamento de Zozomikote (allí tendrá lugar la detención del pícaro), para seguir por Urdaneta, giro a la altura del Aldasoro, vuelta, para seguir por la calle Santa María, Elkano y llegar a la Plaza para llevar a cabo la retreta final y la escenificación de la historia.

Junto con la comparsa sartenera participan: Beti Argi, las corales Oroith, Oroith-txiki, Urdanetako Ahotsak, Academia de danza 'Ritmo de Luna', grupo de danza G-M-B, Amets Bide txiki, Urdaneta Dantza taldea y los colegios Urdaneta y Jakintza.

Como fin de fiesta, en la Plaza, singular Zozomipote; degustación de queso Idiazabal, txot para los mayores y chocolatada para los más pequeños. El campamento de Zozomikote se abrirá al público a las 16.30, para que quien lo desee pueda hacerse fotos con el pillo y demás personajes.