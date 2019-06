Llega el Goierriko Jazzaldia José Mª Dorronsoro, que ya actuó dentro del festival en Ordizia, vuelve con el novedoso Dizzy Do Quintet. El festival a celebrar de jueves a sábado entre Ordizia y Arama anuncia seis actuaciones EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Domingo, 30 junio 2019, 00:18

Puntual a su cita con el comienzo del mes de julio llega, en su séptima edición, Goierriko Jazzaldia, que va a tener lugar en Ordizia y Arama de jueves a sábado. En esta ocasión, el festival ha programado seis conciertos con los que intentar contentar a los aficionados a la música y algún delicatessen con la que sorprender a los más exigentes. Todo empieza este jueves, día 4, a las 22.00 horas. La terraza del pub Amonane acogerá el primer concierto del programa. El contrabajista Jon Piris nos presenta su proyecto 'Trizak', acompañado por Hasier Oleaga en la batería y Julen Izarra con el saxo tenor y soprano.

Este proyecto pretende dar cabida a composiciones propias, en principio en el terreno de la música puramente instrumental, sin cerrarse a la colaboración en otros ámbitos. Por lo tanto, este primer trabajo, grabado en el estudio Pottoko de Beasain de la mano del técnico Fredi Peláez, recoge en su mayoría piezas creadas por Piris y Oleaga. Las composiciones son sólo el punto de partida, ya que al traerlas al grupo discurren por los caminos desconocidos de la improvisación. También encontramos algunas versiones, como 'Here's to you' de Ennio Morricone y la tradicional 'Birjiña maite', con intención de aportar nuevas visiones de sonidos que por alguna razón provienen del pasado.

5 de julio, Dizzy Do Quintet

El viernes, día 5, el foco se desplaza tan solo unos metros. Este año también serán dos los conciertos en 'la esquina de la plaza'. Por la tarde, a las 19.30 llega el turno para Dizzy Do Quintet. Este quinteto donostiarra es consecuencia del pasado y apuesta de futuro al mismo tiempo. Dizzy Do (José Mari Dorronsoro), líder del grupo, coge del gran trompetista americano su seudónimo y lo acompaña de la palabra inglesa 'do', es decir, hacer. No es un doble sentido, sino la realidad de la música, en la que hay que hacer, deshacer, y volver a hacer, proyectos y más proyectos que dan sentido al jazz y a la vida.

Dorronsoro ha participado en diferentes proyectos musicales desde el folk y la música tradicional vasca hasta otros más radicales como Kortatu. Dentro del jazz es un autodidacta, y ha participado en la Donosti Jazz Band, Studio 4 Big Band -que por cierto fue telonero de Dizzy Gillespie en el Jazzaldia de 1988-, o recientemente con los Tutti Frutti Jazz Projectt o J345.

En ese mismo escenario, a las 23.00 horas, será el turno para los franceses Raven, grupo que nace en Paris en el año 2012. En 2014 publica 'Chercheur d'Orange', un álbum basado en mitos e historias sobre el cuervo, e inmediatamente son aclamados por la crítica. Ahora, Raven vuelve con 'Celui qui fuyait son ombre', la historia de un hombre elegante, irreprochable y maniático al que un acontecimiento insólito le perturba y le hace encontrarse con lo que más teme: su sombra.

En un cuarteto totalmente melódico con un registro más bien cálido, bajo medio, incluso bajo, el contrabajo de Damien Varaillon, los tambores de Nicolas Grupp, el saxofón de Raphael Illes y el fascinante instrumento del violonchelo, envuelve finalmente el tema en un sorprendente colectivo. Posiblemente, uno de los grandes momentos del festival de este año.

Zirriborro Jazz Band, el 6

El sábado, ya en Arama, tres conciertos. El primero a las 18.00 con la Zirriborro Jazz Band, capitaneado por el ordiziarra, Edorta de Pedro. Este concierto tiene como objetivo seguir cubriendo el hueco que el Goierriko Jazzaldia ofrece a las Musika Eskolas del Goierri. Esta vez, Edorta forma una big band compuesta por integrantes no tan jóvenes de Ordizia, Zumarraga, y Donostia. Una jazz band que interpretará canciones de swing y de jazz tradicional, entre las que incluye melodías de Nina Simone o Van Morrison. Un concierto para disfrutar.

A continuación, sobre las 19.30 recogerá el testigo Nacho Soto para presentar su proyecto 'Nacho Soto Experiment 64'. Un proyecto nuevo, creado hace apenas un año por el pianista para tocar arreglos propios de temas de rock y jazz fusión y composiciones originales con una formación poco común que se encuentra entre la big band y un combo pequeño de jazz.

Como broche final, cierre con Angel Unzu Cuarteto Eléctrico. Tras su último disco, DUOS, Premio Musika Bulegoa Saria 2016, este guitarrista y compositor navarro presenta su nuevo proyecto junto a tres prestigiosos y exquisitos jazzistas: Gonzalo Tejada, Juan Manuel Urriza y, como invitado especial, el saxofonista Andrzej Olejniczak.