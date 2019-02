La liga EBA asiste hoy al derbi guipuzcoano Mondragon Unibertsitatea-Ordizia Sábado, 16 febrero 2019, 00:39

El primer equipo de baloncesto, el Ordizia Basoa Banaketak afronta la decimoséptima jornada de la liga EBA, que le lleva a Arrasate, donde a las 18.30, en el polideportivo Iturripe, le aguarda el Mondragon Unibertsitatea. Los del Alto Deba ocupan la cuarta posición de la tabla, con once partidos ganados de 16 disputados.

Equipo que esta temporada se ha reforzado con jugadores procedentes del entorno del Baskonia, bien acompañados por el resto de la plantilla. Habrá que prestar especial atención a Zachary David Kirshbaum (USA), con una valoración de 284 y 169 puntos de anotación, Daniel Lorenzo con una valoración de 263 y 220 puntos anotados y a Martín Buesa, con 253 y 260 respectivamente. En la primera vuelta los urdiñas cayeron en Majori por 63 a 87, aunque éste va a ser otro partido muy diferente. Por parte ordiziarra, indicar que hasta el último momento no se sabrá si serán de la partida Kepa Iztueta, tras la dura caída que sufrió el partido anterior, y Aritz Urbieta, no recuperado aún de sus problemas de espalda.

Hay que contar con el subidón de moral con el que cuentan los urdiñas, tras los tres buenos partidos que han realizado en esta segunda vuelta, perdiendo el primero ante el segundo clasificado, pero dando muy buenas sensaciones, anotando 91 puntos en el segundo, pese a la derrota, y obteniendo la victoria en el último disputado.

El sénior femenino tiene hoy la oportunidad de hacer olvidar su visita a Zarautz ya que a las 16.00 recibe la visita del Bera Bera Amara, situado cuatro plazas por debajo. Una victoria de las de Mujika y Olano les serviría para seguir teniendo el tercer peldaño a tiro piedra.

Interesante test para el júnior masculino, primer clasificado con dos victorias de tres encuentros disputados, que a las 12.30 del mediodía, visita en el polideportivo de Aiete de Donostia, al Atlético SS, cuarto con el mismo número de triunfos. El que se quede con los puntos en liza abre brecha.

Partidazo en categoría junior femenina ya que las de Maitane y Natale atienden a las 16.00 la visita del Añorga, que ocupa la primera posición de la tabla, con una victoria más que las del txoko.

Tras el vibrante éxito del pasado fin de semana ante el Askartza Claret, el cadete femenino de rendimiento, que milita en la Liga Vasca, ejerce de anfitrión a las 12.30 ante el Iraurgi azpeitiarra, que es tercero, con el mismo bagaje de victorias que las de Urbieta y Lekuona.

El cadete femenino de participación, segundo tras la victoria conseguida en el primer encuentro de esta fase, la semana pasada ante el Easo 04 Loyola; 28-42, aguarda a las 9.15 al Easo Lizeoa, que caía en el estreno de esta fase.

Al infantil masculino de rendimiento le corresponde deshacer el empate a partidos ganados que mantiene con su rival de hoy, 05 San Patricio, al que visita a las 10.00, en el Colegio Inglés, de Donostia.

Similar empeño afronta el infantil masculino haundi, Hotel Castillo OKE, séptimo con 4 victorias de siete encuentros disputados, que juega como visitante a las 12.00 ante el Askatuak, que ostenta el mismo número de victorias que los urdiñas, ocupando la cuarta plaza.

Todo lo que no sea una victoria del infantil femenino de rendimiento en su visita al TAKE (9.00), sería una sorpresa. Las urdñas cuentan con 8 victorias de diez encuentros disputados, casillero que no han estrenado las tolosarras habiendo jugado un partido más.

Pronóstico favorable a su vez para el infantil femenino haundi, Ordizia Farmaetxe, segundo con 4 victorias de cinco encuentros disputados, que parte como local a las 10.45 en Majori ante el Super Amara Oiarso, séptimo con tres victorias menos.

Balonmano

El primer equipo, el Siglo XX Plater Prestatuak se desplaza a Loiu, donde a las 18.00 afronta su compromiso ante el Urdaneta, rival parecido al del conjunto ordiziarra, por lo que esperamos un partido equilibrado que se decidirá en el último cuarto, y será el conjunto que en mejores condiciones llegue a esta fase el que se lleve el gato al agua. Nos vamos a encontrar con un rival que recibe muchos goles, no tantos como nosotros, pero que en el trabajo ofensivo es donde tiene su flaqueza.

Esperemos que se los jugadores ordiziarras se vayan recuperando de las lesiones y molestias, que no les dejan competir al 100% de sus posibilidades y puedan jugar un buen partido de balonmano. Además de las heridas físicas hay que recuperarse mentalmente e intentar disfrutar del juego, olvidar la crispación por los resultados y rendir como es habitual. Con el buen juego irán llegando los resultados.

El segundo equipo visita con pretensiones, a las 17.00, en Miranda de Ebro al BM Conet. Encuentro como locales en categoría cadete; el femenino, que parte como favorito, recibe a las 16.00 al Eibar, y el masculino a las 17.30 al Elgoibar, ante el que debería dar la talla.