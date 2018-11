Las lesiones se convierten en un lastre para el primer equipo de baloncesto

Sin duda excesivo el castigo que recibió el primer equipo de baloncesto, el Ordizia Basoa Banaketak, en casa, ante el Santurtzi. Encuentro de la liga EBA que comenzaba con un mensaje de apoyo, por parte de los dos equipos a Euskaraldia.

El Santurtzi se mostró como un equipo fornido, con jugadores de gran envergadura y mejor capacitación técnica, decidido a llevarse la renta en liza.

Para el Ordizia las lesiones pasaban a convertirse en una losa ya que si tres jugadores no pudieron ser de la partida ante el Mondragon Unibertsitatea, la mala suerte quiso que un cuarto jugador quedara noqueado en dicho envite. A mediados de semana no sabíamos de la disponibilidad de ninguno de ellos, aunque finalmente pudieron ser convocados, Jon Villar y Andoni Gaztañaga, mientras que continúan con su recuperación, Eneko Durán y Peru Arrondo.

Buen comienzo del conjunto urdiña, realizando una inmejorable labor defensiva, que desorientó, sobremanera al Santurtzi, que no terminaba de encontrar el ritmo del partido y mucho menos la brújula que le orientara hacia la canasta rival. Dos minutos les llevó a los rivales conseguir la primera canasta para obtener un triple rozando los cinco minutos de juego y conseguir los cinco puntos que correspondían. Los urdiñas mandaban en el parqué. La base de los locales se focalizaba en una asfixiante defensa, bien coordinada, y en juego de ataque dinámico, con jugadas largas con buen porcentaje de acierto. Al final del primer cuarto los urdiñas mandaban en el marcador por 19 a 13.

Si el primer cuarto se caracterizó por la defensa urdiña, el segundo fue toda una lección magistral de autocontrol, generosidad en el esfuerzo y trabajo en equipo. Los del txoko consiguieron mandar con autoridad, y poner en evidencia el ataque rival que únicamente fue capaz de anotar 4 puntos más hasta el descanso. Los chicos de Jiménez y Sarasola tuvieron también más dificultades, por el cambio en la actitud defensiva de los santurtziarras, que redujo el porcentaje de acierto ordiziarra, que sumaba 11 puntos más, aumentando la ventaja conseguida en el primer cuarto, de seis puntos hasta los 13; 30-17. La grada estaba disfrutando de los que quizás hayan sido, esta temporada, los mejores 20 minutos de juego de los ordiziarras

Importante debió ser la arenga que recibieron los vizcainos en el vestuario, puesto que no tuvieron tiempo ni de calentar en el descanso, y salieron a por todas.

En la reanudación los visitantes cambiaron su actitud defensiva, más dura, con mucho más contacto bajo los tableros, desestabilizando las acciones de ataque urdiña. Sin embargo, seguíamos jugando bien, era complicado mantener el ritmo defensivo mostrado durante toda la primera mitad pero conseguíamos parar la reacción vizcaina respondiendo con sus propias armas, lanzamientos lejanos de tres puntos y dura lucha bajo los aros. Nuestras acciones atacantes de uno contra uno a menudo eran cortadas con acciones duras, no sancionables desde el punto de vista arbitral, lo que llevó a descentrar por momentos a nuestros chicos.

Bien hasta el tercer cuarto

Al final del tercer cuarto continuábamos mandando en el marcador, pero los de Santurtzi habían conseguido anotar 2 puntos más que en toda la primera mitad del encuentro, 19 puntos, para un total de 41-38.

A pesar de ceder en la diferencia que acumulábamos al descanso, los urdiñas estaban haciendo un buen juego, sin pérdidas de balón, controlando los momentos complicados, por lo que había razones de peso para albergar la esperanza de la victoria.

Sin embargo, en la última tanda de diez minutos, la escuadra visitante dio el do de pecho. Fueron instantes de juego duro, intenso. Los urdiñas no daban su brazo a torcer y los vizcainos, con una plantilla preparada para intentar el ascenso, no querían marcharse sin el botín que durante muchos minutos estuvo fuera de su alcance, pero que dadas las circunstancias se había puesto a tiro.

A falta de 5 minutos la ventaja local era de 7 puntos, 50-43. Un triple de los foráneos les acercó al 50-46, y a falta de 3:40 para el final empataban por primera vez; 50-50. Veinte segundos más tarde los del txoko eran superados en 2 puntos, 50-52. En estos momentos hubo algunas jugadas críticas cuyo fallo no favorece a los urdiñas, y tras jugar un encuentro de poder a poder ante uno de los equipos más completos que ha pasado por Majori, terminamos claudicando por un inmerecido 56 a 64.