La recogida de alimentos será el próximo viernes y sábado. P. MARTÍNEZ

Ordizia

Lagunkiro busca voluntarios para la campaña de recogida de alimentos

La asociación Lagunkiro hace un llamamiento para colaborar en la recogida de alimentos de los días 7 y 8 de noviembre

Amaia Núñez

ordizia.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:25

Comenta

Son muchas las familias que acuden al Banco de Alimentos para poder subsistir. La asociación Lagunkiro es quien se encarga de gestionar este servicio Por ello, los próximos 7 y 8 de noviembre, viernes y sábado, se llevará a cabo la campaña de recogida de alimentos que luego distribuirán entre los vecinos más necesitados.

Como en anteriores ocasiones, los voluntarios de Lagunkiro estarán en el Hiper Eroski de San Bartolomé durante todo el día. Desde las 09.00 hasta la 21.00, los vecinos que se acerquen podrán colaborar con la entidad donando alimentos envasados, así como productos de primera necesidad e higiénicos. Todo lo recibido se entregará al Banco de Alimentos de Gipuzkoa para que se encargue de su distribución durante los próximos meses. En el último año en Ordizia no se reparten lotes de comida, ya que el Ayuntamiento decidió ofrecer bonos a las familias, a pesar de que desde la asociación indican que del casi un centenar de familias necesitadas, menos de una veintena recibe la ayuda de esta forma.

Voluntarios

Asimismo, desde Lagunkiro hacen un llamamiento a todos los vecinos que quieran colaborar con ellos a ayudar a recoger y organizar todo lo recibido. En este sentido, han organizado tres turnos para los dos días: de 09.00 a 13.00, de 13.00 a 17.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Las personas que quieran participar como voluntarias en la recogida de este año pueden llamar al teléfono 622.732.956 (Isidro) para inscribirse en cualquiera de los turnos.

Actualmente son una veintena los ordiziarras que conforman Lagunkiro, aunque para los días de recogida siempre necesitan más manos. El grupo es abierto y pueden colaborar todos los que lo deseen poniéndose en contacto con ellos.

