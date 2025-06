Koki Hernández expone en el Aquarium donostiarra su ciudad emergida

Amaia Núñez Ordizia Sábado, 28 de junio 2025, 21:23 | Actualizado 21:37h. Comenta Compartir

Con más de tres décadas de trayectoria, la obra de la artesana ceramista Koki Hernández llega este verano al Aquarium de Donostia. Ha creado una ciudad onírica en la que transmite su visión del mar, desde su perspectiva personal. La muestra se podrá visitar hasta el 31 de agosto en la sala Nautilus.

La exposición está formada por más de medio centenar de piezas de cerámica, muchas de ellas realizadas exclusivamente para la exposición e inéditas. «He querido enfocar para que la disfrute todo el público, desde los niños hasta los mayores, y que vean lo que se puede hacer con las manos, sin tanta pantalla», comenta la ceramista.

Para esta exposición ha tenido que esperar un tiempo. Hernández realizó la solicitud hace varios años, pero la pandemia atrasó toda la organización. Al final se ha hecho realidad y con creces. Para su «sorpresa» le propusieron mostrar su trabajo en verano, dos meses con todo julio y agosto, en lugar de uno, con lo que está «totalmente agradecida».

'Barro emergido' fusiona tierra y mar, la tierra del barro para crear las cerámicas y el mundo submarino

Como para muchos guipuzcoanos, el Aquarium es «un sitio mágico» para Koki Hernández. «He ido de pequeña con mis padres, de excursión, he llevado a mis hijos... me parece un sitio muy especial». La experiencia de preparar la exposición y conocer 'el otro lado' ha sido muy enriquecedora para ella. «Si llego a saber todo lo que he aprendido, igual hubiera hecho otras piezas», indica. Por ello, agradece a todo el equipo del Aquiarium el trato recibido, en especial al Responsable de Educación y Divulgación de la entidad, Pablo Casares. «Quiero agradecer al Aquarium su eficacia profesional y el trato cálido y humano por parte de todo el equipo», subraya.

Para ellos también ha sido una nueva experiencia, con la que se han adaptado a las piezas de cerámica. Normalmente suelen ser cuadros colgados en las paredes y en esta ha puesto en el suelo, para lo que han tenido que ajustar algunas tarimas y mesas. «Me han dado todas las facilidades», explica. Los que visiten la sala Nautilus verán piezas creadas con cinco barros diferentes, esmaltes propios, además de las texturas por las que se distingue el trabajo de la artesana ordiziarra.

'Barro emergido' fusiona tierra y mar. La tierra del barro para crear las cerámicas y el mundo submarino que el Aquarium divulga. «Es una fusión muy bonita». Es la temática obligatoria de la entidad, pero el adaptarse a ello, aunque fuera desconocida, ha sido un «placer y un disfrute» para Hernández. «Mi manera de ver ese mar desnudo a través del barro y de mi conciencia como ser humano».

En el mundo onírico que presenta ha abarcado desde la vida marina con corales y peces, hasta la problemática de la contaminación que sufren los mares con la que está muy concienciada. «Los artesanos creo que respetamos mucho la ecología. La materia que trabajamos es el mayor respeto a la naturaleza que podemos tener». En este caso, ha quedado «muy a gusto» con el resultado de un proyecto construido con «mucha pasión, constancia y esfuerzo, en base a una técnica muy personal y a la vez respetando la técnica del barro».