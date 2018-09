Kimetz celebra su 25 aniversario Kimetz celebra todos los primeros jueves de mes una concentración contra las agresiones sexistas. / MARIN La asociación de mujeres ha preparado un amplio programa conmemorativo DV ORDIZIA. Martes, 25 septiembre 2018, 00:28

A lo largo de 1992, el entonces servicio de animación del departamento de Bienestar Social llevó a cabo un amplio programa de actividades, muy centrado en la promoción de la mujer, colectivo al que dirigió propuestas cómo la puesta en marcha de un grupo de crecimiento personal, etc, dinámica que generó el poso necesario como para que al poco tiempo existieran mimbres suficientes a la hora de que un grupo se planteara crear una asociación de mujeres. La idea no era otra que formar una entidad, abierta a todas las mujeres; amas de casa, estudiantes, trabajadoras, etc, con inquietudes sociales y culturales. Planteamiento con el que el grupo promotor convocó una reunión a celebrar el 12 de noviembre de 1992, valga reseñar que a las 15.30 en el palacio Barrena, puesto que en la convocatoria quedaba claro que habría una segunda reunión, a las 19.00, en fecha por concretar, para evitar que el horario pudiera suponer un inconveniente.

Reseña la hemeroteca que tras varias reuniones, con una asistencia media de veinte personas, para mediados de diciembre todo quedaba perfilado, a la espera de legalizar los estatutos, para que surgiera, con todas las bendiciones, 'Kimetz' asociación de mujeres, con carácter abierto a toda persona que quisiera participar en el empeño de ofrecer alternativas de promoción social a la mujer al objeto de mejorar su calidad de vida y la de la comunidad, así como en el deseo de fomentar la cooperación con otros grupos.

En aquel arranque existía una junta directiva provisional compuesta por ocho miembros.

En el capítulo de intenciones la entidad recogía que para conseguir los fines propuestos, pretendía llevar adelante programas dirigidos a promocionar social y culturalmente, sobre todo, a la mujer, actividades del ámbito de la formación e información, ocio y tiempo libre, creatividad, salud y hábitos saludables, temas de actualidad, relaciones ínterpersonales, etc. Inicialmente, el domicilio de la asociación estaría en el palacio Barrena. Una vez que los estatutos recibiesen el visto bueno oficial tenían previsto convocar la primera asamblea general a la que entre otras cuestiones, le correspondería elegir la junta directiva.

De la misma manera, la hemeroteca recoge que el 16 de febrero de 1993 que de la mano del Servicio de Animación, Kimetz, Plannig y la EPA, el jueves 18, daba comienzo el curso 'Ser mujer, comunicar y vivir'.

Así las cosas, toca ahora celebrar este cuarto de siglo de andadura, con el correspondiente programa conmemorativo, que echa a andar mañana miércoles, a las 18:00 en Barrena con la actuación de la 'clown' Virginia Imaz, que pondrá en escena la obra de teatro 'Sex o no Sex'. El jueves, a esa misma hora y escenario, bienvenida a autoridades y asistentes a cargo del grupo de danza Amets Bide. A continuación, presentación y exposición de la historia de Kimetz a lo largo de estos 25 años. Y como colofón actuación de la coral Santa Ana. Del 1 al 11 de octubre, en Barrena, exposición de carteles, pegatinas, información escrita, etc, sobre el feminismo en Euskadi. El 15 de octubre, en la Casa de Cultura, charla 'Cómo hemos cambiado las mujeres y el mundo, el feminismo, causa y responsable de ello' con Neus Albertos, experta en género e igualdad de oportunidades. Y el 27 de octubre, cata de queso en D´elikatuz y a continuación comida en el Martínez.