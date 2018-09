'Kafkaren aulkia' en el Herri Antzokia Patxi Zubizarreta y Pello Ramírez en una actuación conjunta ofrecida en Arenas de San Pedro (Ávila). Reúne a los bertsolaris Uxue Alberdi y Jon Maia, y a Pello Ramírez y Patxi Zubizarreta EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Viernes, 7 septiembre 2018, 00:35

Esta noche, a las 22.00 en el Herri Antzokia, dentro del programa de las Euskal Jaiak se presenta el espectáculo 'Kafkaren aulkia', un encuentro, en euskera, lleno de belleza retórica, musicalidad y sensibilidad, con la participación de los bertsolaris Jon Maia y Uxue Alberdi, el músico Pello Ramírez y el escritor Patxi Zubizarreta.

En su hora y media de duración, se entrelazan las intervenciones del escritor y los bertsolaris, acompañados por el sonido del chelo y el acordeón de Pello Ramírez. La palabra es el hilo conductor de la sesión; la palabra escrita y cantada, medida y sencilla, improvisada o reflexionada con calma. La actuación de los bertsolaris es improvisada, y se inserta en el relato del escritor cuando él lo considera oportuno.

Es el escritor quien configura el relato principal que será el hilo conductor de la actuación, seleccionando el género, el molde y el tono. Los bertsos se amoldan con voz propia a los personajes recreados.

En palabras de Patxi Zubizarreta, «la sesión de hoy viernes va a ser un día señalado porque 'Kafkaren aulkia' me ofrece, por un lado, la oportunidad, nuevamente, de compartir escenario con el también ordiziarra Pello Ramírez, con quien tengo una relación especial y cuya música me produce un estremecimiento particular. Por otro, porque no he trabajado nunca con bertsolaris, lo cual me motiva especialmente, más teniendo en cuenta su calidad. Estoy deseando participar en este trabajo. Pero será quizás un día señalado también porque tengo intención de ofrecer uno de mis trabajos más personales, ya que esta función sólo se dará una vez. La mayoría de las veces ando con el disfraz de escritor, con la mirada del escritor, pero en esta ocasión me gustaría, en mi pueblo, contar las vivencias que he tenido, en primera persona: qué personas me han marcado, qué influencia ha tenido el entorno, etc, todo ello unido al 750 aniversario de la villa, mi historia personal insertada a la historia principal de mi pueblo. Quiero enviar al público asistente una especie de telegramas sentimentales, breves, ligeros, que identifiquen con la ayuda de la música, que recuerden viejas historias, que sonrían, que salgan del teatro reanimados, con ganas de hacer frente al futuro, yo al menos así quisiera salir».

De Uxue Alberdi (Elgoibar 1984) reseñaremos que vive en Getaria. Escritora, bertsolari y periodista, ha trabajado como redactora, articulista y locutora de radio de programas literarios. Es autora, entre otras, de las novelas Aulki bat elurretan (Elkar, 2007) y Aulki-jokoa (Elkar, 2009), traducida al castellano (Juego de sillas) en 2011 y autora y traductora de varios libros de literatura infantil. En el 2013 publicó la recopilación de cuentos Euli-Giro. En el año 2016 ganó el Premio Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil con el trabajo Besarkada. Recientemente ha salido a la luz su novela para público adulto 'Jenisjoplin' (2017) de la mano de la editorial Susa. En el campo del bertsolarismo se ha formado las escuelas de bertsolaris de Santutxu, Oiartzun, Getaria y Zarautz. En el campeonato de Gipuzkoa de 2007 llegó a las semifinales. En 2006 ganó el certamen Xenpelar Saria y en 2008 el Osinalde Saria. En el 2009 participó por primera vez en el Campeonato absoluto de bertsolaris.

Jon Maia nació en Urretxu pero se mudó a Zumaia cuando tenía 6 años. Es licenciado en Filología Vasca. Ha trabajado como colaborador en periódicos y demás publicaciones, ha realizado trabajos como escritor y ha escrito letras de canciones para varios grupos de música. Fue creador y cantante del grupo Karidadeko Benta. Se dedica en especial al bertsolarismo aunque también experimenta con otras actividades artísticas. Su primer acercamiento al bertsolarismo fue en la escuela y empezó en la bertso-eskola de Zumaia. Fue finalista del Campeonato absoluto de bertsolaris en 1997, 2001, 2005 y 2009.

Los ordiziarras necesitan poca presentación. Pello Ramírez, acordeonista y cellista, ha trabajado conjuntamente con otros artistas como Benito Lertxundi, Dulce Pontes y Olatz Sugasti, entre otros. Publicó su primer trabajo en 2005 bajo el título de Haize Ohialak al que le han seguido otros; Eskuz Lurrari e Itsasoaren Emazteak.

Patxi Zubizarreta, muy de afectos ordiziarras, es un autor prolífico en la literatura para niños y jóvenes, en euskera, ámbito en el que ha cosechado prestigiosos galardones.