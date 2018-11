Julen Goia, Unai Lasa y Fernando López, convocados con la selección española

La octava jornada en la máxima categoría del balón ovalado no defraudó. En un partido que no resultó brillante, en un Urbieta sin barro, el Quesos se impuso por amplio margen al Gernika. El Alcobendas, que este año se muestra decidido a aspirar a todo, no le dio la menor opción al Hernani. El Salvador vencía en casa ante el FC Barcelona pero no lograba el punto extra, tantos que a la postre valen mucho. El Santboi tuvo que meter la directa para hacerse con el triunfo porque mediado el encuentro Aparejadores empataba a 17. Y más de lo mismo cabría decir del Independiente, que en este caso fue perdiendo hasta el m.67 en San Román ante La Vila, recta final en la que apretó, le dio la vuelta al casillero e impidió que la escuadra alicantina volviera a anotar.

Y en Altamira, el Ampo Ordizia jugó 6 minutos, y a partir de ahí se desdibujó. Sin duda lo mejor la defensa porque el Cisneros no estrenó su casillero hasta el m.82. Una pena que la estadística no haya recogido cuántos balones se les cayeron a los del Goierrri. Nada, que toca mirar hacia adelante.

El Ampo aprovechó el encuentro para despedir a Iker Korta, grandísimo jugador, quien en días en los que trabajar en nuestras empresas es hacerlo en cualquier parte del mundo, se va a China hasta el verano para aportar en la planta de Orkli su mejor saber hacer.

Una lástima, la auténtica mala suerte y de nuevo lesión de Asier Hernández. Y en el lado positivo, muy buenas maneras de los canteranos más jóvenes.

Este fin de semana se detiene el calendario de liga porque la selección española de rugby a quince, juega en el Central ante Namibia, combinado, concentrado en Guadalajara al que el mismo domingo se incorporaban los locales, Unai Lasa, Julen Goia y Fernando López, que parece podrá jugar.

Y si de la selección a XV se trata, la femenina, con Amaia Erbina en sus filas, se imponía con rotundidad en Villajoyosa a Hong Kong.

Baloncesto

Los equipos júnior urdiña afrontaban un doble derbi ante el BKL. Los chicos, en casa, asistían al encuentro como segundos mientras que los beasaindarras lo hacían con una victoria menos como cuartos de grupo. Los de Mike conforman una escuadra siempre dispuesta a aprender, con chispa cuando hace falta, temple y control de juego en el momento que el equipo lo necesita.

Un equipo compuesto por interesantes jugadores interiores, rápidos exteriores, con buenos fundamentos baloncestísticos y buen concepto de grupo. En esta última jornada ante sí, un buen equipo, con buenas aptitudes y mejor actitud, grupo que jugó de tú a tú a los urdiñas, pero éstos realizaron un buen primer cuarto, haciéndose con una ventaja de 9 puntos; 21-12. Los vagoneros trataron de reducir la ventaja, y lo consiguieron, llegando al ecuador del encuentro con un 29-21. En la reanudación la defensa local hizo estragos en el ataque visitante, dando lugar a que en el último cuarto los beasaindarras únicamente consiguieran un solo punto, quedándose la victoria en el feudo urdiña por 47-28.

El júnior femenino, segundo, visitaba al BKL, quinto. Las ordiziarras no tuvieron su mejor tarde, mientras que las beasaindarras disfrutaron de su mejor versión dejando sin premio gran parte de las acciones atacantes urdiñas. Partido intenso, con gran carga física y con el acierto del lado de las anfitrionas lo que hizo que la victoria se quedase en el Antzizar por 39 a 32.

El cadete femenino de rendimiento volvió a mostrarse intratable, esta vez, a domicilio, ante el Ostadar A. Al descanso se llegaba con un 7-48, dominio a base de una sólida defensa y un ataque con gran capacidad de juego tanto interno como externo que tuvo su continuidad en la segunda parte; 25-88.