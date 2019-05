JOSE MIGUEL SANTAMARIA (CANDIDAT0 DEL EAJ-PNV): «Ordizia tiene dos opciones: avanzar o retroceder»

El cabeza de lista por el PNV aspira a repetir como alcalde por tercera vez.

-Casi dos décadas en la administración local ha asistido a los cambios más importantes que se han dado en el municipio. ¿De qué se siente más orgulloso?

Su DNI Localidad Ordiziarra, casado, con un hijo y una hija. Política Es miembro del Consistorio desde 2003, en el que ha ejercido como alcalde en dos legislaturas. Elecciones Vuelve como cabeza de lista del PNV.

-Del trabajo diario realizado, cuyo fruto son innumerables proyectos y en esta segunda legislatura de reactivar la inacción que se había apoderado de la gestión municipal en la anterior. Ordizia ha recuperado prestigio. Cada vez que ha gobernado EAJ-PNV, Ordizia ha avanzado. También valoro el logro que supone haber tenido que trabajar con compañeros amenazados y haberlo hecho ahora en libertad, a pesar de algunas resistencias que persisten.

-Ser el máximo edil requiere mucha dedicación, ¿no ha pensado en ir en la lista en una posición más cómoda?

-El bloqueo al que nos ha sometido la oposición ha reactivado mis ganas de finalizar los proyectos comenzados y llevar a cabo los que no nos han permitido realizar.

-¿Cómo ha vivido el hecho de gobernar en minoría?

-Ha sido duro, no entraba en mi cabeza y me costó entender que por estrategia se bloquearan proyectos buenos para Ordizia, cuando asumí ese hecho me fue más fácil centrarme sólo en trabajar por Ordizia. Asumimos la tarea de gobernar por responsabilidad, por compromiso con Ordizia, aunque sabíamos que iba a ser difícil.

-¿Está satisfecho de la plancha con la que concurre?

-Sí. Es de agradecer el compromiso de las personas tanto de las que me han acompañado, como de las nuevas.

-¿Qué balance hace de estos cuatro años?

-Hemos cumplido con la palabra dada, hemos implicado a los ordiziarras en los proyectos importantes. Hemos superado la parálisis, hemos reactivado Ordizia y por nuestra parte hemos cerrado la confrontación.

-El año pasado el presupuesto municipal se aprobó en agosto, y el de este año, le va a corresponder sacarlo a la próxima corporación.

-Producto de la estrategia de bloqueo de la oposición. Cosas buenas han sido votadas innumerables veces en contra, con las más diversas excusas se han echado para atrás proyectos buenos para Ordizia.

-¿Cuáles son las principales propuestas de su programa?

-La esencia de Ordizia es la feria, pretendemos modernizar y apoyarnos en ella para atraer inversiones importantes que ayuden al comercio, hostelería y turismo. Nos hemos encargado de que los barrios conozcan nuestros planes. El envejecimiento, la educación, la cultura, la salud o la diversidad serán prioridades.

-¿Tocará pactar?

-Ordizia tiene dos opciones: avanzar o retroceder, lo que está en juego es continuar reactivando Ordizia o volver a la parálisis. Hemos demostrado nuestra capacidad de gestión no sólo rentabilizando la sintonía existente con Diputación y Gobierno Vasco, que Bildu no supo aprovechar en sus 4 años, incluso con el Gobierno de Madrid. No nos caracteriza el sectarismo a la hora de gobernar y siempre estamos dispuestos a escuchar.