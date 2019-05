Jakintza cuarto y Oianguren sexto, en el campeonato de Gipuzkoa infantil, por centros escolares y clubes ORDIZIA. Martes, 21 mayo 2019, 00:31

El equipo masculino de la ikastola San Benito de Lazkao cosechaba el segundo puesto en el campeonato de Gipuzkoa infantil, por centros escolares y clubes, celebrado en Arrasate, que le otorga el pase a los juegos escolares de Euskadi a celebrar este sábado en Getxo. La ikastola Jakintza de Ordizia era cuarta y el instituto Oianguren sexto. A nivel individual destacar en 80m lisos a Damian Bucurizi, de Oianguren, tercero con 10.92. En 500m, primero era Unai Mendizabal (San Benito) con 1.17.84 y tercero Markel Regil (Jakintza) con 1.23.37.

En 1.000m triunfo de Jon Naldaiz de San Benito con 3.07.68 y segundo puesto para Urtzi Otaegi de Jakintza con 3.09.74. En 80m vallas segundo era Bingen Zubiarrain (San Benito) con 12.39, en salto de altura segundo Haritz Aseginolaza (San Benito) con 1.59 y tercero Jon Teijeira (Oianguren) con 1.53. En longitud, segundo Julen Azpiroz (Jakintza) con 4.69. En peso (3kg), primero Aratz Cendón (Oianguren) con 13.50 y en el relevo 4 x 80m San Benito segundo con 42.28, con Bingen Zubiarrain, Hegoi Larrañaga, Haritz Aseginolaza y Unai Mendizabal.

En las pruebas de libre participación celebradas en Eibar en lanzamiento de peso sub 20 (6kg) Aritz Apaolaza lanzaba 15.23, Maddi Urrestarazu en sub 16 (3kg) 10.83 marca personal y Leire Garmendia en sub 23 (4kg) 11.79.

En la liga de división de honor de clubs en su primera jornada la Real Sociedad en hombres ganaba su encuentro en Soria y ya marcha cuarta en la clasificación, a ello contribuyeron Octavian Romanescu que era tercero en 100m lisos con 10.70 (+2.1) y tercero a su vez en el relevo 4x100m con 41.33, Joseba Berasain era cuarto en peso (7.260kg) con 15.70. En mujeres, el Atlético SS era segundo en su encuentro en Donostia y marchan sextas, donde Alazne Furundarena fue tercera en 100m con 12.12 (+1.2) y cuarta en 200m con 25.15 (+.0.9) ambas mínimas absolutas. Dorleta Oiarbide era cuarta en martillo (4kg) con 47.60 y Nora Tobar séptima en longitud con 5.51 (+1.1) mínima estatal sub 20.

En primera división, masculina, el Atlético SS era tercero en Huesca y marcha en undécima posición. Allí en tierras oscenses Alex Oiarbide ganaba la prueba de 3.000 obstáculos con 10.04.70.

En pruebas de libre participación en Basauri Leire Tobar corría los 100 metros vallas en 15.60 (-0.1) mínima estatal sub 18.