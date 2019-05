Iñaki Dubreuil: «Esta vez, EH Bildu y Podemos si pueden pactarán» Candidato del PSE En sus 20 años de presencia en el consistorio ha formado parte del equipo de gobierno en dos legislaturas RAFA ARIZMENDI ORDIZIA. Miércoles, 15 mayo 2019, 07:37

Iñaki Dubreuil lleva, prácticamente, toda su vida ligado a la actividad política, en concreto en las filas del PSE-EE, partido con el que accedió al Consistorio en 1999, donde ha desarrollado su actividad, de manera especial, en el área de bienestar social.

-Es usted el edil que más años lleva en el Consistorio, ¿le quedan ganas de afrontar un sexto mandato?

-Muchas, porque a lo largo de esta legislatura hemos planificado y encarrilado cuestiones muy importantes dentro del campo de los servicios sociales, además de otros temas de calado como el Plan juvenil, OrdiziaLab, etc, que ahora toca ejecutar. En este sentido los próximos cuatro años van a ser muy potentes.

-Se diría que se nos ha olvidado pero atrás queda una época en la que imperaba el miedo.

-No cabe duda de que el cerebro, la mente humana, es una máquina extraordinaria que procura el equilibrio de las emociones. Afortunadamente los días de las amenazas, etcétera, quedan atrás y eso te permite, sobre todo, centrarte en la tarea que te ocupa.

-¿Le ha resultado difícil completar la lista electoral?

-Nosotros somos una agrupación pequeña, en cualquier caso no he tenido que insistir demasiado y para nuestras previsiones contamos con gente muy preparada en los primeros puestos, incluso si se diera el caso de alguna sustitución.

-¿Qué balance hace de esta legislatura?

-Ha sido muy complicada porque, al menos desde que yo estoy en el Consistorio, es la primera vez que hemos gobernado en minoría, y con una oposición dura que se ha encargado de ralentizar los grandes temas como el Plan urbanístico, etcétera. Eso por un lado, y por otro, la estructura administrativa municipal; secretaría, etc, ha sido insuficiente para hacer frente a toda la labor burocrática; pliegos, recursos, etc, etc, que teníamos pendiente, más la que nos ha surgido. A pesar de todo hemos sacado adelante muchos proyectos.

Su DNI Nacimiento y edad Nacido en Ordizia en 1957. Atentado En febrero del 2001 sufrió un atentado por parte de ETA en Donostia en el que resultó herido y en el que murieron dos personas. Elecciones Vuelve por sexta vez a las municipales.

-¿Cree que ha quedado atrás la crisis?

-Se diría que ha pasado, pero no. El comercio sigue sin despuntar y tenemos una tasa de desempleo por encima de la media de la provincia. El empleo se asienta cada vez más en contratos precarios, temporales, y bajos sueldos. La crisis todavía está.

-Cuáles son las prioridades de su programa?

-Tenemos 10 líneas estratégicas, si bien la prioridad se centra en el ámbito del sistema de protección social, la salud, el empleo, la promoción económica y el medio ambiente.

-Formar gobierno reclamará pactar.

-Efectivamente, y no me cabe la menor duda de que, esta vez, si pueden, EH Bildu y Podemos pactarán. Nosotros confiamos en lograr dos ediles.