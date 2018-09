Impulso al envejecimiento activo Miembros de Zuhaizti muestran la pancarta con la que concurren a la concentración de mañana. / MARIN El centro social Zuhaizti da la bienvenida a un nuevo curso con novedosas propuestas DV ORDIZIA. Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:37

El centro social Zuhaizti (Hogar), lleva muchos años comprometido con ese empeño destinado a que pensionistas y jubilados afronten esta etapa de la vida muy engrasados mental y físicamente, es decir, aborden el envejecimiento de manera activa y en grupo, como planteamiento, e inmejorable ejercicio, y actitud personal, a la hora de vivir más y mejor.

Y con el mes de septiembre, nuevo curso sinónimo de llamada a la implicación, que la directiva, presidida por Rakel Bravo, a la que acompañaba Iñaki Dubreuil, concejal de Bienestar Social y Kristina Altuna, técnica del Departamento, presentaba ayer.

De salida, Dubreuil apuntó que «El centro Zuhaizti ofrece a las personas jubiladas y pensionistas, y a la ciudadanía en general, un espacio más de participación y encuentro en Ordizia. Un espacio que además de contribuir a mejorar la salud, el bienestar y la autonomía de quienes participan en él, promueve la participación activa e innovadora».

Centro social municipal, expuso el edil, con el que el Ayuntamiento mantienen un compromiso de apoyo económico y técnico que vuelve a renovar, renovación que en el principio del curso brinda una oferta de actividades, amplia, completa y ambiciosa, capítulo que este año incluye novedades.

Así, reseñó, un programa que junto a actividades ya clásicas, como excursiones, marchas y paseos, ajedrez, billar, coro, bailes de salón, ciberaula, conferencias, cursos, manualidades, encuentro intergeneracional, itinerarios culturales, etc, incorpora novedades como un taller de actividad física, suave, denominado 'En forma' y otro en colaboración con la Caixa, titulado 'Vivir bien sentirse mejor: vivir es descubrirme'.

Rakel Bravo, presidenta de la entidad, insistió en que el comienzo de un nuevo curso conlleva una invitación especial dirigida a todas aquellas personas que se acaban de jubilar, muchos, apuntaba con 60 ó 61 años, a quienes, dejando, prejuicios a un lado, animaba a venir a conocer la entidad, preparada, insistió, para dar respuesta a las inquietudes, de los jubilados más jóvenes y a las de los mayores.

A quienes acaban de decir adiós a la actividad laboral, como consejo les trasladaba que se mantuvieran activos desde el primer momento «porque si no es así, a estas alturas de la vida lo que pierdes ya no recuperas», dijo. Que vengan y valoren, apostilló. Tras resaltar y agradecer la buena conexión y el apoyo que el centro recibe del Consistorio, Raquel Bravo insistió en que tan importante como una correcta alimentación, ejercicio físico, vida sana, contar con un entorno social y relacionarse, etc, resulta clave mostrarse muy activo.

«Cursos que al igual que el año pasado es seguro se llenen, lo que tanto a mí como a mis compañeros de junta, a los que agradeció su implicación, nos anima a seguir adelante.

Kristina Altuna, técnica de Bienestar Social, ponía el acento en que se trata de un programa de actividades abierto y de consenso. Un programa con novedades; Gimnasia máster, nuevas propuestas en la ciberaula; 'Haz trámites por internet', etc.

Concentración de protesta

En este contexto la junta directiva anima a jubilados y pensionistas a participar en la concentración que mañana jueves tendrá lugar a las 10.30 en la Plaza, donde convergerá la columna que llega de Beasain con destino a Legorreta, columna participante en la campaña que lidera la Asociación de Jubilados de Gipuzkoa en defensa de los derechos (pensiones dignas) de las personas mayores.