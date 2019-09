La importancia de mantenerse activo La ciberaula ofrece este mes cuatro nuevos cursos en el campo de la informática. El centro social Zuhaizti organiza un curso lleno de propuestas para participar y relacionarse EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Martes, 1 octubre 2019, 00:31

Desde hace muchos años, el centro social Zuhaizti (Hogar), ha mostrado un decidido empeño porque sus destinatarios -jubilados y pensionistas- afronten esta etapa de la vida, cada vez más duradera, en plena forma, al menos de la mejor manera, a todos los niveles, en el personal y en el colectivo. La clave, afrontar un proyecto de vida, un plan vitalista, por supuesto posible o realizable.

En cualquier caso, sí o sí, a mantenerse de manera activa, mental y físicamente. Planteamiento y condición indispensable no sólo para los que llegan sino para todas las personas que están inmersas en esta etapa de la vida, indispensable a la hora de vivir más y mejor.

Y un año más, en la parte que le toca, el centro social Zuhaizti pone en marcha el programa 'Actívate', con el que presenta y ofrece el amplio listado de actividades con el que afrontar el curso 2019-20.

Tener inquietudes, participar activamente y relacionarse son claves para favorecer la salud y el bienestar personal a lo largo de toda la vida, pero especialmente al disponer de más tiempo libre, como en la jubilación. En una localidad que ofrece un amplio abanico de alternativas dirigidas a la participación de la ciudadanía, en general, Zuhaizti se suma con un plantel de interesantes iniciativas dirigidas, en concreto, a las personas adultas y mayores.

Y junto a cuestiones básicas, como una correcta alimentación, ejercicio físico, vida sana, contar con un entorno social y relacionarse, etc, resulta tan importante mostrarse muy activo.

Un apartado en el que, con el comienzo de un nuevo curso, vuelve a incidir el centro social Zuhaizti, recurso municipal gestionado por la asociación de personas jubiladas, fundamentalmente a través de su junta directiva, en colaboración con el Ayuntamiento, que brinda, de nuevo, un amplísimo y variado abanico de opciones y posibilidades ante el que, salvo por fuerza mayor, no hay excusas; quien no hace nada es porque no quiere.

Y con la vuelta a la normalidad, afronta este mes de octubre con el lema 'Actívate', al que este año le acompaña la coletilla 'Mira todo lo que puedes hacer' eslogan que entienden en Zuhaizti resulta más que descriptivo, a la hora de referirse y presentar un programa de cursos, talleres y propuestas, con el que afrontar el año académico, con el objetivo, valga insistir, de favorecer y conseguir que, a estas alturas del camino, esta etapa vital, transcurra en las mejores condiciones, previniendo y promocionando la autonomía de las personas.

Unas personas activas, participativas, vitalistas; opción y actitud convertida en fuente de salud. Bienestar individual; muy importante, desde el que seguir aportando a la sociedad a la que los destinatarios pertenecen.

Y así las cosas, 'Actívate' enumera, de entrada, los grupos sociales, abiertos a la participación y al compromiso, con sede en la casa; Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y otras demencias de Gipuzkoa (AFAGI), la asociación de personas que dedican, de manera altruista, parte de su tiempo libre a los demás; Nagusilan, y la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama y Ginecológico de Gipuzkoa 'Katxalin'.

Importante en Zuhaizti, su implicación en 'Goazen Ordizia' actividad de todos los jueves, a las 10.30, mediante la que compartir un paseo en grupo a la vez que se establecen relaciones de amistad.

Y a partir de ahí, actividades, grupos y talleres que echan a andar esta misma semana, por lo que toca inscribirse a la mayor brevedad; gimnasia mental, ajedrez, manualidades, cocina básica para hombres, euskara eskola, coral, etc. Más un amplísimo capítulo de opciones bajo el título 'Alternativas de actividad física y relajación'; gimnasia máster, relajación, bailes de salón, etc.

No falta esa opción a desenvolverse en el mundo de la informática, con la infinidad de posibilidades que brinda la ciberaula, gracias al convenio suscrito entre el Ayuntamiento y La Caixa.

Agenda a la que hay que sumar un larguísimo listado de actividades culturales, lúdicas y festivas.