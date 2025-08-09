Herri-kirol desafioa eta musika Emaneurre Euskarari! Egunean

OrdiziaHerri-kirol desafioa eta musika Emaneurre Euskarari! Egunean
Euskal Jaien aurrekari izango da irailaren 6an realzale taldeak antolatzen duen egunaren hamahirugarren edizioa
Amaia Núñez
ordizia.
Larunbata, 9 abuztua 2025, 20:09
Denboraldi berriaren hasieran puntualtasunez ospatuko da aurten ere Emaneurre Euskarari! Eguna. Euskal Jaietako ekitaldien programa abiatuko du hamairugarren urtez herriko realzale taldeak antolatutako ekimenak. Irailaren 6an, larunbatarekin, egingo da eta izena emateko epea irekita dute jada.
Kuadrillen arteko herri-kirol saioa izango da egunaren ekitaldi nagusia, ohi bezala. Zortzi laguneko taldeek parte hartu ahal izango dute aurten ere desafioan, neska-mutilez osatuak. Harri-jasotzen, trontzan, txingak eramaten, arraunean, koxkolak biltzen, korrika eta zakua eramaten aritu beharko dira taldeak, baita soka-tiran ere. Sailkapen fasearen ondoren, finala jokatuko dute denbora hoberena egiten duten bi taldeek.
Izena emateak
Gehienez ere hogei taldek parte hartu ahal izango dute herri-kirol dema honetan. Izena ematea irekita dago jada emaneurretaldea@gmail.com helbidera ida-tzita, taldearen izena jakinaraziz. Lagun talde bakoitzak 104 euro ordaindu beharko ditu. Prezio horrek barne hartzen du herri kirol saioan parte hartzea, ondorengo bazkaria eta kide guztientzako lepoko zapia.
Goizeko herri kirol saioak sortutako giroak egun osoan jarraipena izango du. Horrela, lagunarteko bazkaria egingo da ohitura den bezala. Herri kiroletan parte hartu ez dutenei irekia egongo da. Bazkarira joan nahi dutenek txartelak salgai dituzte jada Sugaar, Kirkil, Amonane tabernetan, 13 eurotan, eguneko zapi oroigarria opari.
Emaneurre euskarari! eguna ez da horretan amaituko dena den. Bazkariaren ondoren Marki eta Sukia trikitilariek girotuko dute arratsaldea; jarraian, Joseto eta Alayak elektrotxarangaren eskutik izango da musika eta, egunari amaiera emateko, Gozategi taldearen kontzertua izango da gauean.
Azken urteetan herriko talde ugarik parte hartu dute Euskal Jaieko ekitaldi nagusietako bat bihurtu den ekimen honetan. 2011 urtean ospatu zen lehenengo edizio hartan, Totzi kuadrillak irabazi bazuen, hurrengo sei urteetan Rockus taldea izan zen herri kirol txapelketako jaun eta jabe. Azken urteetan, aldaketa egon da. Pandemia garaiko bi urteko hutsunearen ondoren Mokela taldea izan da nagusi, 2022an eta 2024an irabazita. Tartean, Gauss taldeak lortu zuen garaipena. Iaz, gainera, euskararen alde lan egiten duen kolektibo bat omentzeko ekimena jarri zuten martxan Emaneurre Euskarari! egunaren baitan. Lehen omendua Azterketak Euskaraz kolektiboa izan zen, Baionako Etxepare institutuko talde batek ordezkatu zuena Ordizian. Goizean, herri-kirol saioan ere parte hartu zuten gazteek.
