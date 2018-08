Las hermanas Irene y Ana Usabiaga dieron la cara en Glasgow Irene Usabiaga, al inicio de la prueba de eliminación. Irene se clasificó en noveno lugar en la prueba de eliminación EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Domingo, 19 agosto 2018, 00:27

Satisfactoria actuación de las hermanas ordiziarras Irene y Ana Usabiaga en el Campeonato de Europa de ciclismo en pista, celebrado en Glasgow. Irene participó en el scratch prueba en la que concluyó en la decimosexta plaza. La urdiña dio la cara en todo momento y que no quedó rezagada ante de ciclistas que le doblan en edad y veteranía, actuación, que así las cosas, se puede considerar más que satisfactoria. A continuación en la prueba de eliminación fue novena, lo que le convertía en la ciclista más destacada de la selección española en la cuarta jornada del europeo. Irene protagonizó una carrera muy inteligente, manteniendo siempre una buena colocación en la cuerda interior, lo que le permitió progresar y situarse entre las diez mejores de la competición.

Aun así, no se mostraba satisfecha con el resultado obtenido: «Tengo un sabor un poco amargo. Quizá esperaba hacerlo un pelín mejor, pero no es el resultado lo que no me convence, sino la manera en la que he corrido. No he estado a gusto, no he mantenido la posición y, al final, cualquier error se paga. Tenía piernas para haber estado un poco más adelante, pero si no ha salido en este campeonato, será mejor en el siguiente», afirmaba.

Irene completó su concurso con la decimoctava plaza en la modalidad de puntuación. Un balance y compendio, que a la vista de su juventud supone un nuevo galón en algo tan importante como adquirir experiencia a tan alto nivel y ganar en veteranía.

Su hermana Ana tuvo una buena actuación en la modalidad de Puntuación, en la que acabó en la decimoquinta posición. Un campeonato de Europa, en el que las hermanas Usabiaga no han pasado desapercibidas.