Gran jornada ferial a pesar de la lluvia

ORDIZIA. Jueves, 6 septiembre 2018, 00:25

A pesar de los pesares, sobre todo el contratiempo que supuso, al igual que el año pasado, la lluvia que hizo acto de presencia a la hora de disfrutar de ese escaparate, en la calle, del sector primario tradicional que representa el mercado extraordinario de Fiestas Vascas, la localidad asistió ayer a una gran jornada de cuyo resultado se sintió más que satisfecha. Y es que la probabilidad de que cayera algún chubasco por la mañana, tal como anunciaba el pronóstico meteorológico, perdió pronto el margen de posibilidad para convertirse en total certeza, poco antes de las 10 de la mañana, momento en el que oscureció, y hubo que recurrir al paraguas hasta pasadas las 11.00. Chaparrada que, como no hay mal que por bien no venga, además en el ámbito que nos ocupa, la tierra, seca, agradecía. Mucho más que chaparrada, la que cayó la víspera; una intensa tormenta que descargó sobre las 23.00 35 litros por metro cuadrado, aguacero que sirvió para que los más trasnochadores abandonaran el recinto de la Arboleda. Miniferia del vino de la Rioja Alavesa, como pretexto, que volvió a resultar todo un éxito de público y que asistió a ese llamativo y apresurado empeño por reservar mesa desde bien temprano. Multitudinaria fiesta en torno a la tortilla de patata y otras viandas que, a falta de dónde poner el mantel, es testigo de un incremento de aportaciones de mobiliario particular y propio.

Recinto que como referencia de un sector tradicional, en cualquier caso, inquieto, atento y decidido a seguir dando pasos adelante y cómo no, a innovar, acogía un año más a los 'taloegiles' de Segura, digamos que sucesores de Laureano Telleria, que a ingredientes tradicionales como la txistorra o la tocineta pasaban a sumar, como absoluta primicia en estas fiestas, la opción talo vegano; pimiento verde, rojo, cebolla y zanahoria, y vegetariano, añadiéndole a esa verdura queso.

Justo antes en la Plaza, cata concurso en busca del mejor odolki del Goierri, con 9 inscritos y finalmente siete participantes que concluía con el siguiente palmarés, Primero; Olano, de Beasain, segundo, Deba, de Ormaiztegi y tercero, Mujika, de Ordizia. Y en el concurso gastronómico nueve equipos, entre los que se hacía con la txapela, el formado por José Carlos y June Sáez; padre e hija, representando a Orkli.

Y ya ayer, una mañana que reeditaba ese guión clásico, que asiste a una actividad muy madrugadora, eso sí en silencio, roto por el cacareo de los ejemplares de gallina vasca que ya concurren en la correspondiente exposición en la plaza Goen (48 lotes), sigilo que da paso al bullicio poco después de las 9.00, una vez suenan las notas de la dulzaina, el txistu y la trikitixa.

55 incritos, 54 en liza

Con puntualidad británica, desfile de pastores y cofrades para trasladar, hasta el frontón Beti-Alai los quesos que participan en el certamen de este año; 55 inscritos, 54 en liza, tras quedar uno descartado. Ceremonial traslado en el que el amigo Juanra Goiburu, reservaba sus corceles, inmersos en la campaña de enganche, para, recurriendo a los amigos, traer para la ocasión desde Fitero a 'Blancanieves' joven mula, que completó con absoluta solvencia el recorrido. Juanra Goiburu, que no faltó a tan importante día con toda esa variedad de productos que elabora, teniendo como ingrediente el Idiazabal; hogaza de pan, pastel y tartaletas, apartado para el que amasa nuevas propuestas.

Los concursos de ganado raza pirenaika, gallina vasca, fruta y hortaliza, perretxikus (exposición) que discurrieron a pedir de boca, al igual que el certamen estrella; la liza entre los quesos de pastor. Como viene siendo habitual el jurado se lo tomó con calma y hubo que esperar hasta más allá de las 14.00 horas para saber cómo quedaba el palmarés.

Como siempre interesante, la lista de los 14 finalistas, en la que no estaba ninguno de los dos pastores más laureados del certamen, que cuentan con el Trofeo Kutxa de Oro (vencedores en la edición anual, en tres ocasiones en un plazo de 10 años), ni el vizcaino Jon Etxebarria (Quesería Ipiñaburu), el único que tenía opción al preciado galardón.

Una pena el segundo puesto, del ordiziarra Joseba Insausti, que de haber triunfado hubiera pasado a ser candidato a tan preciada distinción. No hubo opción a brindarle el previsto homenaje a Mikel Zeberio porque una disposición lo impidió. Y Luis Lezama 'El cura' amigo de Ordizia, que volvió a concurrir en la mesa de paladares entendidos, se llevaba por fin, el obsequio que hace dos años tenía reservado para él la sociedad Larrun Arri, que no le pudo entregar porque en el último instante el sacerdote no pudo venir. El año pasado las prisas hicieron que el obsequio se quedara en Ordizia. El páter no quiso que se lo hicieran llegar porque prometió volver. Ayer cumplió su promesa.