Gran acogida a la obra de Koki Hernández en el Aquarium

OrdiziaGran acogida a la obra de Koki Hernández en el Aquarium
Esta semana la entrada para ver 'Barro emergido' será gratuita por la Semana Grande
Ordizia
Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:36
La ceramista Koki Hernández expone hasta finales de agosto en el Aquarium de Donosti. 'Barro emergido' muestra un mundo onírico, como una ciudad sumergida que ... emerge del agua. Esta semana, con motivo de la Semana Grande, el acceso para ver la exposición será gratuito. Está ubicada en la sala Nautilus y la artesana está «muy contenta» con la acogida que ha tenido. Además de turistas, también ha recibido la visita de diferentes grupos de arte, a los que ha podido explicar de primera mano su obra. Exponer en el Aquarium es una «gran oportunidad», y está «totalmente agradecida» a los profesionales del centro.
