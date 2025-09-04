Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Roberto Ruiz, gaztainak eskuetan dituela. MADINABEITIA
Ordiziako Azoka

Gaztainak eta arto opila hasita, udazkena ate joka da

Barazkien eskaintzan ere nabaritzen da urtaro aldaketaren gertutatsuna; besteak beste, txikoria, mihilu-erreboila eta eskarola iritsi dira

Tere Madinabeitia

Ordizia

Osteguna, 4 iraila 2025, 02:00

Abuztuko oporraldia amaituta, saltzaile gehienak itzuli dira Ordiziako Plaza Nagusira, eta produktuen eskaintza udazkenari begira jarri da. Atzokoa egun beroa izan zen, baina gaztainek, arto opilek eta barazkiek urtaro adalketa eta hotza gerturatzen ari direla erakutsi zuten.

Altzagako Arantxa Lopetegik aurkeztu zituen urteko lehen gaztainak, kiloa 4 euroan. Horrelako kutixia jateko oraindik garaiz dela zioten batzuk, baina eroslerik ez zuten falta izan, eta horien artean izan zen Hika txakolindegiko Roberto Ruiz sukaldaria, bere menurako plateren bat buruan zuela.

Gaztaina bezala giro hotzagoekin jatekoa izaten da arto opila ere, baina Ordizian aukeran dago atzotik. Oporrak amaituta, feriara itzuli da Maite Iturbe Legazpiko okina, eta berritasun horrekin gainera. Ohi bezala, opil handiak egin ditu, gero zatika saltzeko, eta kiloa 6 euroan jarri du denboraldi honetan ere, aurrekoan zuen prezio berean. Arto irina ere bazuen atzo salgai, opilak egiteko erabiltzen duena bezalakoa. Itsasondoko Ibares errotan ehotako irina da, eta kiloa 3 euroan jarri du.

Barazkien eskaintzan ere ikusten da udazkenaren gertutasuna. Kuiak iritsi berriak dira, eta atzo udazken-neguko hainbat barazki ere bai. Horien artean zeuden txikoria (1,30 unitatea), mihilu erraboila (1,40 euro), eskarola (1,5 euro) eta apio erraboila (2,5 euro), azken hau nahiko ezezaguna inguru hauetan, baina ezagutzen dutenek esan zutenez, oso ona zopak gozatzeko edo entsaladan jateko. Bidania-Goiatzen Sustrai Askeak izenarekin ekoizten duen Natalia Magallanesek zituen horiek guztiak salgai.

Perretxikoen eskaintza, berriz, eguraldi aproposagoen zain dago hazteko, eta aurreko asteetan bezala, nahiko eskas zegoen atzo ere. Barcinaren eta Lasaren postuetan 40 kilo ziza hori (19 eta 22 euro artean kiloa), eta 100 kilo onddo (24-32 euroan kiloa) eskaini zituzten, baita boilur beltzak ere (260 euroan kiloa).

Aipatutako berritasun hauek eta gainerako barazki, fruta eta landare eskaintzaz gain, Plaza Nagusian atzo bazen beste atrakzio bat ere, datorren asteazkenean, irailak 7, egingo den azoka berezia eta gazta txapelketa entzutetsuenaren aurkezpena, hain zuzen. Ekitaldiz beteriko Euskal Jaien barruan egingo dira biak.

