El Garabi Ordizia recibe el sábado al Oviedo en su debut en la fase de ascenso

Tras una final de Copa ayer entre el FC Barcelona y el Alcobendas, que asistió a una conclusión en tiempo más similar a una prórroga y en juego a un cierre enredado y dudoso, las cosas quisieron que en el último segundo, el Alcobendas le diera la vuelta al marcador y se llevara un agónico triunfo por 1 punto; 23-24.

El balón oval vuelve hoy con dos partidos de interés, en concreto a las semifinales, ida, de la fase de ascenso a la máxima categoría masculina, que reúnen, por un lado en Fadura al anfitrión Getxo y al Ciencias de Sevilla, partido en el que sin duda va a influir el estado del terreno de juego. En Madrid, el Liceo Francés atiende la visita del Bathco.

Por otro lado, tras la serie mundial de Japón la selección española, Seven, femenina, se concentra desde mañana en Madrid para preparar la siguiente ronda del campeonato, la anteúltima, que se disputa en Langford (Canadá), del 11 al 12 de mayo. Concentración, como siempre amplia, a la que concurren, inicialmente, Amaia Erbina y Enara Cacho.

Por lo que al Ordizia Rugby Elkartea se refiere diremos que este fin de semana Altamira acoge dos partidos muy importantes. Por un lado, el sábado a las 16.00 el segundo equipo, el Garabi Ordizia, disputa el primer partido de la fase de ascenso a División de Honor B ante el Oviedo, escuadra clasificada en primer lugar de su demarcación, Liga Norte, al vencer en el último encuentro al Belenos; 33-20 en un terreno de juego muy conocido y de grandes recuerdo para la afición goierritarra, La Balastera (Palencia). El domingo inicio de la lucha por el título en la que el Ampo recibe al Aparejadores.

Atletismo

Nuestros atletas 'americanos' están en plena temporada allá en Estados Unidos y consiguiendo grandes resultados. En North Canton, en el estado de Ohio, la ordiziarra del Grupoempleo Pamplona Atlético, Alba Torres, lograba nueva marca personal en disco (1 kilo) con 35.55 metros y en martillo (4 kilos) con 48.81 metros. En lanzamiento de peso (4 kilos) anotaba unos buenos 12.90 metros. Y en Durhan (Carolina del Norte) mejoraba la distancia anterior en martillo (4 kilos) con 52.82 metros marca personal y en el mismo lugar, en peso (4 kilos) dejaba su mejor intento en 11.91 metros.

Dorleta Armendariz lanzaba el martillo (4 kilos) a 52.54 metros en College Station (Texas) y a 54.28 metros en Waco (Texas). Gari Garmendia cosechaba un mejor envío en peso (4 kilos) con 15.51.

En Atlanta (Georgia) Alba Torres lanzaba el martillo (4 kilos) a 51.03 metros, marca personal, y en Bethany (Virginia occidental) en el mismo lugar y día lanzaba el disco (1 kilos) a 38.27 metros nuevo mejor registro personal y a su vez probaba con el peso (4 kilos) con el que consiguió un techo de 11.52 metros.

En pruebas de libre participación, paralelas al campeonato de Gipuzkoa, destacar en categoría sub18 femenina el título de Gipuzkoa de Ane Ormazabal por partida doble en 100 metros con 12.98 (+0.2) y en 200 metros con 26.14 (+1.5) marca personal y mínima para el estatal sub18 de Castellón en junio, Laida Garmendia en 100 metros vallas con 16.62 (+3.0) marca personal no valida por el viento a favor e Irene Izagirre en 3000 metros con 12.19.36 marca personal.

Subcampeonato provincial, por partida doble, para Leire Mendizabal en salto de longitud con 4.68 metros (+.05) y en triple salto con 10.50 (+1.0). Para Amaia Zeberio en 100 metros lisos con 13.06 (+0.2) marca personal y para Irenia Apaolaza en 200 metros con 26.28 (+1.5), que a su vez es mínima para el estatal sub18 de Castellón.

Tercera plaza y medalla de bronce, en una gran campeonato, para Amaia Zeberio en 200 metros con 26.60 (+2.5) marca personal no válida por el viento a favor. Cuarta, Irenia Apaolaza en 100 metros con 13.18 (+0.2) y sexta Ane Garmendia por partida doble en 100 metros lisos con 13.63 (+1.5) marca personal y en 200 metros con 28.14 (+2.5) marca personal no válida. En categoría sub 20, subcampeona de Gipuzkoa Nora Tobar en salto de altura con 1.60, mínima para el estatal sub 20.

Ana Samaniego corría los 1.500 metros en 4.49.85, marca personal y mínima para el estatal sub23 de Tarragona en junio, Ane Irribarria (sub23) en 100 metros lisos 13.32 (-0.1) marca personal y en 100 metros vallas 16.01 (+3.0). En lanzamiento de peso (4 kilos) Leire Garmendia (sub23) ahora en el Safor, de Gandia mandaba la bola hasta los 11.30.

Fútbol de cuadrilllas

La agenda del XL Campeonato de fútbol de cuadrillas anuncia para hoy los siguientes partidos; a las 12.30; Perla-Embi, 14.00; Kirkil-Sulkus, 15.30; Arkaitza-Samber y a las 17.00; Izbi-Txapa team.

Triatlón

Tras un invierno de intensa preparación, los componentes del Ordizia Triatloi Taldea, integrado por una veintena de atletas, afinan su concurso en el 'Medio Ironman', de Iruña a celebrar el próximo 18 de mayo.