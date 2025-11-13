Gabiriako kiwiak iritsi dira, fruta eskaintza zabaltzeko
Sagar berriak ere jarri dituzte salgai, eta barazkien artean, bruselaza gehiago dago
Tere Madinabeitia
Ordizia
Osteguna, 13 azaroa 2025, 01:00
San Martin egunaren biharamuneko feria izan zen atzokoa, eta data horrekin lotzen den uda txikia izan zuen lagun: eguraldi ona, tenperatura epela eta haizea. Horrelako egunak azken babarrunak biltzeko egun aproposak direla zioten batzuk, eta Monteseko Patxi Izagirreren esanetan, landareak sartzeko ere bai. «Ilbeheran gaude, eta eguraldi honekin, orain aldatu behar dira landareak. Gero etorri dadila negua!». Plaza Nagusian elkar-tzen diren hiru postuetan ez da horretarako generorik falta, eta horien artean tipulina eta ilarra dira iritsi diren azkenak.
Baina eguraldiak bakarrik ez, fruten atalak ere eman zuen hizpide atzokoan, izan ere, urteko lehen kiwiak iritsi dira. Gabiriakoak izan dira aurtengo lehenak, Jose Antonio Elosegirenak. Sagarrekin ibiltzen da bereziki gabiriar hau, baina fruta arbola gehiago ere badituzte baserrian, eta kiwi gazteak ale dezente ematen hasi direla eta, horiek ere eraman zituen feriara. Oraindik gogorrak daudela esan zuen, baina kiwia, bildu eta gero heltzen jarraitzen duen fruta dela ere gogoratu zue. Kiloa 4 euroan zuen salgai.
Kiwiekin batera, sagar aukera zabala zuen, eta bi mota berri aurkeztu zituen gainera: Story eta Granny Spmith, kiloa 3,5 euroan.
Barazkien atalean atzo ez zen produktu berririk aurkeztu, baina bruselazak aipatu behar dira, aurten gutxi daudelako. Duela aste batzuk aurkeztu zituen Monteseko Arantxa Iparragirrek, eta ordutik gutxi ikusi dira. Atzo Aramako Miren Jauregi eta Jaione Irazusta ama-alabek zuten salgai. Kiloa 4 eta 6 euro artean dago.
Loreei dagokienez, Azanzaren postuan ia astero izaten da berritasunen bat. Azaroaren 1ari begirako kanpaina amaitu berritan, neguko lore koloretsuekin du beteta postua orain, eta horien artean bellis margarita da iritsi den azkenetakoa. 1,5 euroan du salgai.
Perretxiko eskaintza, berriz, kanpokoekin osatu zuten atzo Felix Barcinaren eta Mikel Lasaren postuetan. Hauxe izan zen salgai jarri zutena: 170 kilo onddo (27-40 euro), 31 kilo ziza hori (22-28 euro), 10 kilo niskalo (24 euro), eta 20na kilo mendiko angula eta saltsa perretxiko beltz (26 euro).
Azkenik, Zuhaiztiko fruta saltzaileak kardua saltzen hasi dira. Pieza osoak dira, eta 4,9 euroan zeuden atzo. Raf motako tomatea ere iritsi da, eta kiloa 7,9 eta 8,9 euro artean zegoen.