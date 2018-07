El frontón pequeño acoge las finales del 'XII Campeonato popular de pelota' ORDIZIA. Miércoles, 18 julio 2018, 00:35

En la antesala del chupinazo santanero, el frontón pequeño asiste hoy miércoles, a partir de las 18.30 a las finales del 'XII Campeonato popular de pelota a mano' por parejas que promueve la peña de seguidores de la Real Sociedad 'Emaneurre'.

Certamen que echó a andar el pasado mes de mayo con la participación, al igual que el año pasado, de 27 parejas. La mecánica de competición volvía a ser la misma que en estas últimas convocatorias. Tras una primera fase, en función del nivel demostrado, el certamen y los pelotaris quedaban distribuidos en tres ligas; A, B y C.

Torneo que, como en años anteriores, estará rodeado de ambiente festivo, música, y por si el calor aprieta, con barra de avituallamiento, es decir, con opción a trago.

Abre el cartel de esta tarde, a las 18.30 la final de la liga C que reúne a Azurmendi y Regil ante Beñat e Iker. A las 19.15, turno para la final B con Regil y Harto ante Unanue y Aizpurua, y a las 20.00 la finalísima que sitúa frente a frente a Arruabarrena e Iztueta, que también disputaron la txapela el año pasado, frente a Otegi y Mujika.

Baloncesto de cuadrillas

Non Plus y Mokela primeros semifinalistas de esta edición tras imponerse con claridad en las primeras eliminatorias de cuartos de final jugadas el pasado lunes.

La Barandiaran Arena registró un excelente ambiente, con unas gradas totalmente llenas de un público y que no cesó de animar a sus respectivos equipos. Ambos partidos fueron un calco en cuanto a su desarrollo, ya que al descanso los mismos estaban prácticamente decididos. En la primera eliminatoria Non Plus se impuso a Zerbi por 41-25, en tanto que en la segunda eliminatoria Mokela ganó con mayor claridad a Arkaitza 64-37.

Ante las eliminatorias de ayer martes entre Ze Koino-Embibi por un lado, y Rockus-Mokela B, por otro, la cátedra daba como favoritos para colarse en las semifinales a los finalistas de la pasada edición; Ze Koino y Rockus, aunque no deberían descuidarse ante dos rivales que se han mostrado muy competitivos en la fase regular.

La agenda anuncia para hoy las semifinales, en doble horario de 19.00 y 20.00 horas. Semifinales que darán paro a la gran final que tendrá lugar mañana a las 19.00 en la propia Joxemiel Barandiaran arena.

Txapagain

Con el domingo de 'El Día del Niño' la sociedad de pelota Txapagain vuelve a su reencuentro con las finales del campeonato escolar anual. Convocatoria que asiste a su vigesimosegunda edición.

Finales que ponen la guinda a un certamen que echó a andar en mayo con las correspondientes eliminatorias. Campeonato que en esta ocasión, variaba su mecánica de competición ya que en lugar de disputarse por parejas, pasaba a ser manomanista.

Así las cosas, los pelotaris que disputarán la tanda definitiva este domingo a las 16.30 en el Beti Alai serán. En categoría benjamín; Xabier Alberdi contra Alar Pérez, y Oier Izagirre ante Xuban Otamendi.

A continuación turno para los alevines, categoría que reúne y sitúa frente a frente a Oier Razkin ante Ibon Lasa, y a Iñigo Alberdi contra Harriet Etxabe.