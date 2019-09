El folk-pop del grupo Nøgen, en la Plaza El grupo de folk-pop Nøgen ofrecerá un concierto esta noche en Ordizia. La actuación del grupo donostiarra tiene lugar dentro del 'Emaneurre Euskarari Eguna' EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Sábado, 7 septiembre 2019, 00:39

En esta jornada inaugural de las Euskal Jaiak, que llega intensa, uno de los platos fuertes del programa representa la actuación del grupo musical donostiarra, Nøgen, que actuará a las 23.00 horas en la Plaza.

Nøgen, apuntan sus componentes, no ha causado indiferencia en el corto recorrido que acumula a sus espaldas. En el 2016, Markel Idigoras, acompañado de su ukelele, cargó de melodías y acordes las primeras canciones del grupo, en su Erasmus en Dinamarca. Al final de la estancia, trajo de vuelta a Donostia estas ganas de desnudarse (eso significa Nøgen en danés, desnudo) a través de las rimas, unidas a la melancolía del destierro, afán que enseguida contagió a Alex Irazusta, guitarra y a Ane Negueruela, voz.

Nøgen comenzaba así su andadura como trío, ofreciendo conciertos con canciones propias influenciadas por un pop folk alegre de grupos como, 'Mumford and sons', 'Of Monsters And Men' y 'La M.O.D.A'. Con la intención de conseguir un sonido más grande y contundente, a finales de aquel año se les unió Olatz Cuevas al bajo y Jokin Guilisagasti a la batería y para verano del 2017, ya estaban funcionando como quinteto.

Al mismo tiempo, con la intención de darle proyección a la banda, Nøgen preparaba su primer EP llamado 'Lys' en los estudios Muir, que presentó en verano del 2017. La canción 'Nora' tiene especial relevancia ya que saca al grupo del anonimato.

A comienzos de 2018, viendo que el proyecto sigue adelante y ante la decisión de Ane de dejar la banda por sus estudios, Nøgen decide grabar su primer trabajo largo, 'Liv til doden' (vivir hasta morir), que graban en el estudio de Haritz Harreguy y masterizan en Ultramarinos.

Este trabajo vio la luz en noviembre del pasado año, aunque lanzaron un primer adelanto, Enarak, en mayo.

'Liv til doden' no es un simulacro. Los donostiarras han seguido mezclando el inglés y el euskara en sus melodías pop-folk, pero realmente han hecho un esfuerzo por explorar todos los colores que puede dar este estilo. Nøgen acuña un trabajo que sin dejar de lado su frescura, tiene mucho de madurez. En 'Liv til doden' volvemos a encontrar las melodías alegres de Lys en canciones como Enarak, Hil arte Bizi o D&D, pero también tenemos joyas como Loreak eman arte, en las que la banda explora ritmos más lentos, que acompañan a melodías melancólicas y rotas.

Por otro lado, en canciones como Anai o Keari el grupo se interna en sonidos más tristes que resurgen en potentes estribillos. 'Live till doden' dibuja ese anhelo de felicidad fruto de la desesperada esperanza. Por su parte, Oxigenoa tiene más de pop que de folk, ritmos que ganan en intensidad a medida que evoluciona el arpegio de la guitarra inicial.

Nøgen no ha venido solo. En la canción Ez da ondo aterako, segundo adelanto del disco, colabora con el grupo La M.O.D.A., historia que comienza cuando los donostiarras acuden, maqueta en mano, al concierto acústico que ofrecen los de Burgos en su ciudad. El proyecto cuaja enseguida y pronto tendrán la oportunidad de trabajar juntos en el estudio de Haritz Harreguy, en Usurbil.

A esta colaboración se le suman las de la voz Jone Laspiur en D&D, los vientos de Skakeitan, Aitor Valcarlos y Ander Zabala en Keari, los timbales de Antton Telleria en Loreak eman arte, Julen Idigoras con los sintetizadores en Oxigenoa, y las teclas de Garazi Esnaola en varias canciones. Esta última también colaborará en Gertu, canción que siendo especial por ser la primera que compuso la banda, han querido grabar en directo junto a Izaro y Serrulla, consiguiendo ese 'feeling' que solo consiguen los directos.

Desde Dinamarca a Donostia, el grupo lo conforman actualmente la lazkaotarra Eider Sáez, Markel Idigoras, Alex Irazusta, Olatz Cuevas y Jokin Guilisagasti.

Sin duda, una más que atractiva propuesta musical para empezar.