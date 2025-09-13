Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maria José Bayón y Adolfo Beneitez, con Pedro Subijana.

Ordizia

Fito y Maria José, del restaurante La Somoza, en la feria especial

El matrimonio es conocido por su proyecto para recuperar sabores antiguos de la comarca de León

Amaia Núñez

ORDIZIA.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:34

Aparte de las visitas institucionales y de los invitados que formaron parte del jurado del Concurso de Quesos, el miércoles Ordizia recibió la visita de Adolfo 'Fito' Beneitez Fernández y Maria José Bayón González, responsables del bar La Sozoma de León. El matrimonio lleva más de dos décadas recopilando sabores antiguos y vinieron gracias a la amistad e insistencia de unos ordiziarras que veranean en la zona.

Llegaron el martes y cenaron en una sociedad, y el miércoles por la mañana disfrutaron del mercado especial y no perdieron la oportunidad de fotografiarse con Pedro Subijana y Martin Berasategi tras el Concurso de Quesos; y finalizaron comiendo en la sidrería.

