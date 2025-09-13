Fito y Maria José, del restaurante La Somoza, en la feria especial

Amaia Núñez ORDIZIA. Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

Aparte de las visitas institucionales y de los invitados que formaron parte del jurado del Concurso de Quesos, el miércoles Ordizia recibió la visita de Adolfo 'Fito' Beneitez Fernández y Maria José Bayón González, responsables del bar La Sozoma de León. El matrimonio lleva más de dos décadas recopilando sabores antiguos y vinieron gracias a la amistad e insistencia de unos ordiziarras que veranean en la zona.

Llegaron el martes y cenaron en una sociedad, y el miércoles por la mañana disfrutaron del mercado especial y no perdieron la oportunidad de fotografiarse con Pedro Subijana y Martin Berasategi tras el Concurso de Quesos; y finalizaron comiendo en la sidrería.