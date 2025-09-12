Este fin de semana comienza la temporada para los equipos locales

Amaia Núñez ordizia. Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

Tras las vacaciones de verano, los equipos deportivos están inmersos en la nueva temporada. Ayer se presentaron los equipos de fútbol y baloncesto. Estos últimos inician este fin de semana la competición en algunas categorías. La mayoría, jugará su primer encuentro en casa, arropados por su afición.

El sénior masculino estrenará entrenadores esta temporada. Braiss Ebere y Manex dirigirán al primer equipo de baloncesto local. Aunque todavía no comenzarán la competición, hoy disputarán un encuentro amistoso contra el Hernani a las 11.30 horas en Majori.

En cambio, el Ordizia Orkli, junior masculino de Liga Vasca sí que iniciará la competición liguera hoy. Será en tierras alavesas, donde se enfrentará al Baskonia A. El partido se jugará a las 10.00 en el polideportivo Ibaiondo de Gasteiz Un «nuevo reto» para este equipo, que desde el club confían en que volverá a dar muchas alegrías, al igual que la temporada pasada.

El Ordizia Orbinox, júnior femenino de liga vasca, por su parte estrenará temporada en casa. Hoy recibirá al Loiola Indautxu a partir de las 17.30 horas. Por su parte, el júnior masculino de rendimiento plata, Ordizia Hotel Ordizia, en su primer encuentro de liga recibirá mañana a las 16.00 al Petritegi Añorga Saski en Majori.

En categoría cadete, el Ordizia Kuko Jatetxea, femenino de liga vasca, también se estrenará en casa hoy sábado, a las 15.30 horas, contra el Urrategi ISB; el masculino de rendimiento oro, iniciará la temporada con derbi frente al Arri BKL Aizkorri hoy a las 16.00 en el polideportivo Antzizar de Beasain; y el cadete femenino de rendimiento plata, recibirá hoy en Majori al Panelfisa Take a las 09.00 hoas.

Fútbol

Por su parte, los equipos de fútbol urdiñas comenzarán la competición liguera la próxima semana en algunas categorías. En la primera jornada, el primer equipo se medirá al Aretxabaleta, los juveniles de honor al Euskalduna y los cadetes al Billabona.