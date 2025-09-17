Feria del stock y Mercadillo del comercio local este viernes y sábado

A. N. ordizia. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:56 Comenta Compartir

La asociación de comerciantes Ordizian despedirá el verano con la Feria del Stock y Mercadillo este viernes y sábado, 19 y 20 de septiembre. Como es habitual, la iniciativa contará con dos zonas, una dedicada a Stock en la Plaza Mayor, y el Mercadillo, que sirve para presentar los productos a la puerta de los comercios, en distintas calles del municipio.

Esta iniciativa transcurrirá una vez más a lo largo del viernes y sábado en horario de mañana y tarde, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, con la participación de Arantxa, Biñaspre, IMZ Designer wear, Kixmi, Oskarbi, Palomo, Serendipity, Uriba, Vicuña Confeccion y Vicuña Sport. La feria del Mercadillo por las mañanas cerrará a la 13.00 y en la plaza estarán Gofi Berri, Mirentxu, Ness by Esti Garcia y Porfirio Fernandez.

En esta ocasión serán catorce los comercios participantes en la iniciativa, 4 de ellos en la feria de la plaza y los ocho restantes en el Casco histórico y las calles cercanas. Además, con el objetivo de hacer la feria más atractiva para los clientes, los comerciantes sortearán tres vales de compra de 50 euros entre todas las personas que realicen alguna compra.