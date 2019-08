La familia Ibáñez, un emblema del barquillo y del helado Gumersindo Ibáñez con su cesta de golosinas, en el cine Echezarreta. En los últimos años de actividad de Gumersindo, cabeza de la saga, la ruleta había perdido su función y los barquillos se vendían a un precio establecido EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Viernes, 30 agosto 2019, 00:57

En su revisión de las vicisitudes de la villa un siglo atrás, Iñaki Hidalgo recupera el devenir de la familia Ibáñez, un apellido ligado a la elaboración y venta de barquillos y helados, como productos estrella, durante la pasada centuria. Apellido de referencia y un local de encuentro durante muchos años, para tantas promociones de ordiziarras.

Cuenta Iñaki Hidalgo que en aquellos primeros días de 1919, la Corporación atendía una solicitud de Ramón Fuentes en la que pedía autorización para la venta de barquillos con 'rueda' «como lo viene haciendo en la villa durante catorce años sin haber tenido ningún problema», ofreciendo depositar la fianza que se estime ya que manifiesta que el capitán de Miqueletes le ha conducido a la Inspección donde le ordenaba que no saliera con 'rueda' pues de lo contrario se le prohibiría la venta de barquillos; el dulce estrella de la época, todo lo cual pone en conocimiento de la Corporación.

Petición a la que el Ayuntamiento le responde autorizando la venta de barquillos con 'rueda', con la expresa condición de que no haga uso de dicha rueda más que para sacar, por una tirada, el número de barquillos, sin que pueda ese cliente jugar de nuevo. Queda totalmente prohibido, deja claro la Corporación, jugar dinero. Acuerdo que el Consistorio traslada a la Inspección y al resto de barquilleros de la villa. Cabe pensar, apunta Iñaki Hidalgo que el problema consistía en que, posiblemente este barquillero aprovechara la cesta de barquillos para promover apuestas con dinero.

El barquillero representa una de las figuras más populares de calles y plazas, a pie de asfalto, a lo largo de la primera mitad de la pasada centuria. Personaje que llevaba colgado del hombro un recipiente metálico cilíndrico; la barquillera (habitualmente de 75cm de alto y 35cm de diámetro, con capacidad para 6kg de barquillos), algo parecido a una marmita de cierto porte pero mucho más ligera, en cuyo interior guardaba su mercancía, deposito que estaba coronado por una tapa que incluía una ruleta (rueda). Las barquilleras solían estar pintadas con llamativos colores y decoradas con diversos motivos.

Inicialmente la venta no era directa, sino que quedaba a merced del azar que dispensaba el juego de la ruleta. Había diferentes juegos y posibilidades. Si concurrían varios participantes, el que sacaba el número más bajo, pagaba todos los barquillos. Si era una sola persona, pagaba unas monedas y tenía derecho a llevarse un barquillo en cada jugada, salvo cuando la ruleta caía en la casilla del clavo, cosa que ocurría a menudo, en cuyo caso perdía todo lo ganado. Como no podía ser de otra manera, consta que en ocasiones, se apostaba dinero. En los últimos años de actividad de este popular personaje, la ruleta había perdido su función y los barquillos, se vendían a un precio establecido. Atendiendo a las circunstancias; días especiales, fiestas, etc, el vendedor solía llevar, además, una cesta plana de mimbre con más género.

Curiosamente muchos de estos barquilleros también eran heladeros y provenían de Cantabria, concretamente del Valle del Pas. De entre todos ellos, Iñaki Hidalgo pone la vista en Gumersindo Ibáñez, natural de Luena Cantabria, donde nació el 6 de enero de 1900. Aprendió el oficio de barquillero heladero en el Havre, Francia, entre 1909 y 1914 junto a su familia pasiega, allí establecida. Vuelve a España con motivo de la I Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918 se asienta en Calahorra junto a su hermano mayor, Daniel, el fundador de Ibáñez en Tolosa. En 1918 vienen al País Vasco, conoce primero Tolosa y luego comienza a trabajar en Ordizia de forma esporádica. Tiene que ir a la mili a Madrid donde se casa con la segoviana Juliana Gómez. Tras una mili de tres años se establece, definitivamente, en Ordizia comenzando a hacer barquillos en la casa del desaparecido bar Siglo XX (calle Elkano, Asto kale), tarea que alterna enrolado en las obras de construcción de la plaza cubierta. En Ordizia, el matrimonio, que estableció el obrador en la calle Maribaratza, tuvo tres hijos: Luis (1926), Maxi (1927) y Amparo 1929.

Venta de barquillos, helados y demás mercancía que tenía lugar a pie de calle, y que pronto trasladaron al Teatro Cine Echezarreta, de Ordizia, y al Usurbe de Beasain, antes y durante los descansos de las diferentes sesiones del fin de semana.

Hacia 1958 la familia Ibáñez abrió la tienda que durante dos décadas atendió en la Plaza, en la que además de todo tipo de helados, golosinas y literatura infantil, dispensó, durante los inviernos, churros.

La saga continúa hoy día con dos establecimientos en Beasain, a cargo de dos de los hijos de Maxi.

Cine y farmacia

Cine; 22.15, 'Un verano en Ibiza'.

Farmacia: hoy viernes, servicio de día, Jauregui. Turno de noche, Rekalde. Ambas de Ordizia.