Éxito del Campeonato de baloncesto de cuadrillas con victoria de Zekoino Ze koino y Rockus, finalistas del campeonato de basket de cuadrillas. Ganó en la final a Rockus por un tanteo de 76-73 en un torneo en el que participaron 35 equipos EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Sábado, 4 agosto 2018, 00:31

Éxito del 'XXXVII Campeonato de baloncesto de cuadrillas' en el que concurrían 35 equipos divididos en 7 grupos de 5 equipos.

Transcurrida la fase clasificatoria pasaban a los cuartos de final: Rockus, Zekoino, Mokela, Mokela B, Embiel, Arkaitza, Zerbi y Non Plus. Cuartos de final que brindaron los siguientes resultados: Non Plus 41-Zerbi 25, Arkaitza 37-Mokela 64, Zekoino 79- Embiel 39, y Mokela B 50-Rockus 58. Criba que en semifinales asistia a las siguientes eliminatorias; Rockus 64-Non Plus 32 y Mokela 53-Zekoino 60.

Lo que situaba en la final, por tercer año consecutivo año a Rockus y Zekoino, con 2 victorias para Zekoino y 1 para Rockus. Ordago que en esta ocasión se resolvía, tras un encentro nivelado hasta la bocina, con un casillero de Rockus 73-Zekoino 76.

Los organizadores de la sección de baloncesto del Ordizia KE felicitaban a a todos los equipos participantes por la deportividad demostrada a lo largo de las 8 y largas semanas de competición. Por supuesto muy concurridas. Que cunda el ejemplo.

