La Eskarabilla tampoco tendrá fiestas este año Una de las imágenes que dejaron las útimas fiestas de Eskarabilla, celebradas en 2016. / MARIN Tradicionalmente han tenido lugar el segundo fin de semana de septiembre EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Miércoles, 29 agosto 2018, 00:42

Lo que el año pasado empezó siendo un rumor, que a su vez se convirtió en compás de espera por si al final alguien se animaba a recoger las riendas de la iniciativa, el paso de los días puso de manifiesto que la Eskarabilla dejaba de llegar puntual al segundo fin de semana de septiembre, para celebrar las fiestas de esta popular barriada. En esta ocasión a punto de concluir el mes de agosto no hay opción para la rumorología puesto que queda claro que este año no hay el menor margen para la duda porque en el barrio dejan claro que no habrá fiestas.

La Eskarabilla, una de las barriadas más castizas de la localidad, nombre que acuñó por estar pendiente, en aquellos años de necesidad que siguieron a la postguerra, a que el vagón de CAF que traía la escoria sacada del horno vaciara su carga en el río Oria, a la altura del barrio, junto al puente de hierro. Vertido del que el vecindario recogía carbón para consumo propio y chatarra para vender en las chatarrerías, es decir, unos ingresos y abastecimiento extra, episodio cotidiano que pervivió durante años. Todo un fenómeno social que el inolvidable Kifi describió como 'las minas del rey Salomón'.

Y en ese contexto, en los primeros días de la década de los 40 de la pasada centuria, de la mano de la sociedad Esperanza, luego Itxaropena, surgían, las fiestas de la Eskarabilla. Días de efervescencia en el barrio y calles adyacentes que reunían media docena de bares, y al mejor de cada portal. Fiestas muy bien organizadas con un programa amplio y variado para todo un fin de semana con juegos para los más pequeños, carrera de burros, por supuesto tamborrada con carrozas incluidas, sin duda el plato fuerte, más música, etc. Fiestas, ante todo, muy participativas y evidentemente populares.

Festejos que llegaron puntuales durante cuatro décadas para acabar declinando y desaparecer a comienzos de la década de los años 80.

Veinte años más tarde, quizá la añoranza o la nostalgia, dejaban caer, una vez más, aquello de a que sí a que no, y manos a la obra. El 18 de septiembre del 2004, a las 10.30 de la mañana, con una agenda que echaba a andar con juegos para los más pequeños.

Nueva etapa que entre otras muchas cosas sirvió para repasar todas aquellas vivencias y a su vez para reunir un amplísimo álbum de más de 300 imágenes retrospectivas, convertidas en todo un documento gráfico. Etapa que llegó con brío hasta el 2016. Sin embargo el año pasado pronto surgió el rumor de que las fiestas podían quedarse en el tintero, si bien mantuvo una llamita de esperanza hasta el último momento en la confianza de que finalmente se formara el necesario grupo de trabajo, imprescindible para abordar el propósito. En esta ocasión, y a estas alturas del calendario, las circunstancias no dejan el menor margen a la esperanza porque en el barrio queda claro que este año la Eskarabilla no llega puntual a su tradicional cita festiva con el segundo fin de semana de septiembre.

