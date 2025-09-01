La Escuela de Atletismo del Txindoki abre el plazo de inscripciones

Amaia Núñez ordizia. Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:03

El club de atletismo Txindoki Grupo Jaso Autowag AT ha abierto el plazo de inscripción para esta temporada 2025-26. Podrán apuntarse los chavales de categorías benjamín (2016-17), alevín (2014-15) e infantil (2012-13).

En grupos reducidos, descubrirán las diferentes especialidades como son fondo, velocidad, vallas, longitud, altura, pértiga, etc.

Las inscripciones están abiertas a través del formulario habilitado en la web txindokiat.eus. Los entrenamientos comenzarán el 15 de septiembre y la temporada finalizará el 16 de junio del 2026.

Competiciones

Durante los próximos meses los jóvenes atletas podrán participar en pruebas de libre participación que darán opción a clasificarse para los campeonatos de Gipuzkoa que se celebrarán a partir de abril.

En el caso de los infantiles, la clasificación será para el Campeonato de Euskadi. Además, desde noviembre a febrero participarán en un cross cada mes, entre los que no faltarán el de Oiangu y el Campeonato de Gipuzkoa que organiza Txindoki AT.

Los días de entrenamiento de los infantiles serán lunes, miércoles y viernes, de 17.30 a 18.30 horas; los de los levines martes y jueves de 17.00 a 18.00; y de benjamines será martes o viernes, de 17.00 a 18.00 horas.

Matrícula

La matricula tendrá una cuota de 230 euros para los infantiles, 200 euros los alevines y 110 euros los benjamines. Todos los inscritos recibirán una equipación. Septiembre y octubre serán meses de prueba y cobrarán la cuota a quienes decidan continuar en noviembre.