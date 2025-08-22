La ermita San Bartolomé volverá a celebrar mañana su día

Amaia Núñez ordizia. Viernes, 22 de agosto 2025, 20:43 Comenta Compartir

Ordizia volverá mañana a sus orígenes para celebrar San Bartolomé. Como es tradición, se oficiará una misa a las 9.00 de la mañana en la ermita. Este año tampoco será posible realizar la eucaristía dentro de la ermita, ya que siguen a la vista los avances de la última campaña de excavación a la espera de las obras de restauración que están preparando. Por ello, se acondicionará el exterior del templo para la celebración.

Desde la asociación Osbele de Amigos de la ermita San Bartolomé, confían en que este sea el último en estas condiciones y para el próximo año las obras de reforma sean una realidad. En los últimos meses han continuado las gestiones para poner en marcha la rehabilitación. En este sentido, la oficina de arquitectura Zetabi escribió el proyecto que tiene como objetivo la puesta en valor y difusión del edificio y su entorno.

El Obispado de Gipuzkoa presentó el pasado mes de julio toda la documentación necesaria para solicitar la subvención en el Gobierno Vasco. En un principio la intervención se centrará en el tejado y el pavimento del interior. En la cubierta el proyecto plantea la restauración de la estructura de madera existente para así aprovechar al máximo las piezas y solamente realizar intervenciones puntuales en los elementos. Prevén sustituir las durmientes que están en mal estado, con piezas tratadas y de características similares a las antiguas. En la estructura secundaria, por su parte, sustituirán los cambios que peor se encuentran. El estudio preliminar ha descubierto que la zona triangular del tejado que está sobre la puerta de entrada es la más perjudicada actualmente y, por ello, los trabajos se centrarán principalmente en ella.

Por otro lado, en el interior proponen recuperar las losas de pizarra que se desmontaron para llevar a cabo la excavación arqueológica. En la última campaña afloraron restos arqueológicos de interés y, por ello, el proyecto propone colocar un suelo de madera de alerce sobre solivos del mismo material en algunas de las zonas. El nuevo pavimento contará con tapas que se podrán abrir para mostrar algunos de los elementos descubiertos, como pueden ser el molde de la campana o uno de los muros de la iglesia de alrededor del año 1500.

En estos momentos se encuentran a la espera de la resolución, que se publicarán en noviembre. Tanto Osbele como el resto de las entidades implicadas en el proyecto, confían en que la respuesta sea positiva. Así, una vez superada esta fase, se pondrán en marcha las obras, pues ya tienen adjudicado el presupuesto y la empresa encargada.

La obra se financiará con fondos propios reunidos por la asociación y del Obispado, así como la posible subvención del Gobierno Vasco. Osbele aportará los 11.400 euros donados por los ordiziarras en la campaña 'Apadrina una teja' hace dos años. En este sentido, agradecen al arquitecto Aitor Zubia, de Zetabi, el haber adelantado el proyecto integral sin coste, a la espera de costearlo con la ayuda institucional.