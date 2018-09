El empate del primer equipo del Ordizia KE en su visita al Santurtzi supo a poco

El primer equipo del OKE, el Ordizia Landu, regresaba de Santurtzi con un empate a dos goles que, de nuevo, supo poco. Sobre todo porque en el once contra once los de Unai Mendia se mostraron superiores, superioridad que les permitió irse hasta el 0-2. Eso sí, cuando el colegiado decretó en el minuto 69 la expulsión de Kepa el envite, lamentablemente, se desequilibró.

La escuadra urdiña se mostró muy bien posicionada, lo que le permitió controlar la situación y, a partir de ahí, marcar por mediación de Ekain Regil dos goles, colocando en el marcador el 0-2. Pero con un jugador menos, los últimos 20 minutos se hicieron, como corresponde en esta categoría, larguísimos. Veinte, por decir algo, ya que era en el minuto 93 cuando el local Jon Ugalde empataba, instante exacto en el que el árbitro señalaba el final del encuentro.

Es un punto muy importante, pero no deja de ser una auténtica lástima, porque da la sensación que el Ordizia mereció más. Jugaron: Arruabarrena, Marcos, Kepa, Antxon (Aranzegi), Harto, Ormaetxea, Christian, Mentxaka (Etxeberria), Aratz, Oskar (Iparragirre) y Ekain Regil.

Todo ello en una jornada, la tercera, en la que salvo el contundente triunfo del Somorrostro, 1-4 en su visita al Amurrio, los demás resultados volvieron a ser muy ajustados. La Real Sociedad C, líder, venció 0-1 en Balmaseda, el Alavés no sufría en Zamudio y ganó 1-3, el Portugalete no conseguía más que el empate a un gol en el campo del San Ignacio, y el cuarto en la tabla, el Sestao River, se imponía por la mínima al Basconia.

De los demás equipos ordiziarras diremos que la segunda escuadra, que este año militará en Primera Regional -categoría que echa a andar este fin de semana-, va a descansar en esta jornada, puesto que a los del Ordizia les ha tocado un grupo impar.

Escuadra de la que se ha hecho cargo Iñigo Goikoetxea, míster que ha planteado una pretemporada exigente, ya que el conjunto urdiña ha disputado dos partidos de preparación ante otros tantos equipos de superior categoría. El primero contra el Lagun Onak, con el que empataba a un gol a domicilio, y el segundo la semana pasada frente al Lazkao, en Harizti Haundi, encuentro que de nuevo concluía con empate a uno.

Baloncesto

El equipo infantil femenino de rendimiento acudió el pasado fin de semana a la ya tradicional cita de comienzo de temporada del torneo que organiza el Easo para la categoría. Una buena piedra de toque, puesto que a la convocatoria acuden equipos de diferentes comunidades autónomas, todos ellos con posibilidades de hacerse con los títulos de sus respectivas ligas. Las ordiziarras realizaron un buen campeonato, captaron buenas sensaciones y, además, cosecharon una excelente sexta posición. Enhorabuena.

Paleta cuero

La primera jornada del Campeonato de Gipuzkoa de paleta cuero asistió en primera categoría a un doble duelo y peleado derbi ordiziarra entre Beñat Ibarguren e Imanol Olaran ante Aitor Luzuriaga y Azeari Andonegi, en el que se impusieron los primeros por un ajustado 35-32.

En el segundo encuentro de rivalidad social, Aitor Otegi y Zuhaitz Letamendia vencían por mayor margen a Iñaki Aranburu e Iñaki Agirre; 35-24. Y en la misma categoría, pero en esta ocasión lejos de casa, Xabier Ibarguren y Gorka Berasategi perdían 35-20 en su visita a los representantes de la sociedad Txost, de Oiartzun.