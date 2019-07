Emaneurre se anota un nuevo éxito Aritz Egea e Iñaki Maiora bromean en la línea de salida, minutos antes de que comenzara la prueba. / MARIN Ofreció una excelente organización en el desafío al Txindoki en el que Aritz Egea cosechó un nuevo récord EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Domingo, 7 julio 2019, 00:22

La peña Emaneurre, una vez más, lo bordó y convirtió en un auténtico espectáculo, magníficamente organizado, y retransmitido en directo, el desafío Ordizia-Txindoki-Ordizia, al que llegaba como invitado uno de los mejores corredores de montaña del momento, el urretxuarra, Aritz Egea.

En un contexto propicio al 'quién da más', no cabe duda de que Juan José Rezola pensó que alguien acabaría no solo emulando su gesta sino decidido a hacerla en menos tiempo. En días en los que no había televisión, e incluso el teléfono fijo era algo inexistente a nivel doméstico, entre muchas cosas que pudo pensar, cara a ese futuro, seguro que no atisbó a aproximarse al hecho de que el intento pudiera ser retransmitido, a través de imagen y sonido, además de manera relativamente sencilla, con buena calidad, y en directo.

Juanito Ormazabal, sobrino de Juan José Rezola, testigo de aquella hazaña en la que participó al acompañarle en algunos tramos, reconocía que muy a su pesar, aun estando en Ordizia, las circunstancias no le permitieron acercarse, ayer, hasta el punto más alto de la Avenida. Desde donde, más de seis décadas después volvía a reeditarse aquel inicial reto que afrontó su tío Juan José, contexto que poco o nada tenía que ver con éste de los primeros días de julio del 2019.

En cualquier caso, y tras ensalzar la proeza de Rezola, convenía que cada uno es fruto de su tiempo.

Mañana ayer de ambiente de fiesta, como cada vez que históricamente ha tenido lugar una apuesta de estas características. Calor; 23 grados a las 10 de la mañana en los termómetros del casco histórico, factor al que no le dio mayor importancia Aritz Egea. Presencia, en animada camaradería, desde el primer momento en la parrilla de salida del hombre a batir, Iñaki Maiora.

Con un bar Olano, como testigo mudo al estar todavía en obras, y un escenario al que acompañaba una pantalla gigante y sobre el que quedó instalado el cuadro en el que en una de sus creaciones artísticas, Patxi Garmendia (Muebles Barandiaran) inmortalizó el doble hito, Rezola-Maiora. Juan José Rezola (6 de septiembre de 1953), 46 años, peso; 48 kg, talla; 1.70. Tiempo: Ordizia-Larraitz; 22.30, Larraitz-Txindoki; 48.30, Txindoki-Larraitz; 17.30, Larraitz-Ordizia; 14.00. Total; 102.30 minutos.

Iñaki Maiora (24 de septiembre de 1978), 24 años, peso; 60kg. Tiempo; Ordizia-Larraitz; 17.54 minutos, Larraitz-Txindoki; 41.43, Txindoki-Larraitz; 15.13, Larraitz-Ordizia; 11.38. Total: 86.28 minutos.

Reseñar que con el mismo propósito, el 15 de junio del 2013, Chapel Goirri organizó el 'I Duatlón al Txindoki', que reunió a 40 participantes sin que hubiera récord.

Aritz Egea (6 de julio del 2019), 35 años, 62kg. Tiempo; Ordizia-Larratiz, 16.56; Larraitz-Txindoki, 39.20; Txindoki-Larraitz, 18.12; Larraitz-Ordizia, 10.41. Total; 85 minutos y 9 segundos. Prueba en la que, como estaba previsto, el de Urretxu perdía tiempo en la bajada del Txindoki, en el tercer parcial, que dejaba las cosas a diferencia de segundos, si bien en el último cuarto volvía a abrir hueco a su favor y zanjar la cuestión completando el recorrido en 1 minuto y 19 segundos menos que Maiora (85.09).

Ambientazo en la línea de meta, felicitación al recordman por parte de Iñaki Maiora. Vencedor que se llevaba, sencillamente, una camiseta de Emaneurre, la acreditativa txapela y su peso en sidra detalle de la sidrería Tximista.

Y mientras la concurrencia convenía que tendrán que pasar muchos años hasta que alguien vuelva a limar ese crono, el de Urretxu adelantaba que su próximo reto lo afronta dentro de dos semanas en las Dolomitas.