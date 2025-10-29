Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Elorza eta Ormazabal azpitxapeldunen garaikurrekin. GPF

Ordizia

Elorza eta Ormazabal bigarren Trinketeko Larruzko Paleta Txapelketan

Otegik eta Garridok maila mantentzea lortu zuten, baina bigarren mailako bikoteek ezin izan zioten mailari eutsi

Amaia Núñez

Ordizia

Asteazkena, 29 urria 2025, 20:36

Comenta

Oiangu Pilota elkarteko pilotariek amaitu dituzte dagoeneko denboraldiko lehenengo txapelketak. Jardunaldi gazi gozoarekin agurtu zuten hasiera, batzuk maila mantendu edo igo batzuten ere, beste batzuk jaitsiera sufritu baitzuten.

Trinketeko Gipuzkoako Larruzko Paleta Txapelketan, berriz, Aratz Elorza eta Peru Ormazabalek ezin izan zuten finala irabazi, EuskaL Jolaseko Iñaki Badiola eta Manex Prietoren aurka. Irurako Ametsa trinketean jokatu zen finalean 40-24 emaitzarekin agurtu zuten txapelketa.

Lehenengo mailari dagokionez, Otegi eta Garridok kategoriari eusteko partida irabazi egin zuten, 30-35, Epleko Eyheramendy eta Pichelen aurka. Etxeberria eta Letamendiak ere final-erdia irabazi zuten, 35-21, Euskal Jolaseko Lopez eta Uranga bikoaren aurka; eta igande honetan jokatuko dute finala Ordiziako Beti Alai frontoian Epleko Etxezarreta eta Martinezen aurka, 10:30ean hasiko den jaialdiko bigarren partiduan. Horrela, datorren denboraldian Oiangu elkarteko bi bikote egongo dira probintziako maila gorenean.

Bestalde, bigarren mailan ez zituzten emaitzak alde eduki. Elorza-Ormazabal eta Gonzalez-Oiarbide bikoteek ezin izan zioten mailari eutsi. Lehenengoek Altzatarraren aurka galdu zuten mailari eusteko partida, 34-35, eta Gonzalez-Oiarbide Euskal Jolasen aurka galdu zuten 35-26 emaitzarekin.

Ildo berean, hirugarren mailako Irastorza eta Larrañagak ere finalerdia galdu zuten Zumaiaren aurka, 35-31. Ondorioz, datorren denboraldian Oianguk ez du ordezkaritzark edukiko bigarren mailan.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Elorza eta Ormazabal bigarren Trinketeko Larruzko Paleta Txapelketan

Elorza eta Ormazabal bigarren Trinketeko Larruzko Paleta Txapelketan