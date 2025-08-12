Ekeko el Perro publicará su segundo disco en solitario el próximo martes

Amaia Núñez ordizia. Martes, 12 de agosto 2025, 20:09 Comenta Compartir

Eneko González Ardura, más conocido musicalmente como Ekeko el Perro, publicará su segundo disco en solitario 'El último vagón'. Al igual que el anterior álbum, las canciones tienen un tema social, y es por eso que el lanzamiento coincidirá con el Dían Internacional de Ayuda Humanitaria, el 19 de agosto.

Aunque todavía quedan unos días, ya puede escuchar un adelanto a través de redes sociales. El primer single del nuevo trabajo, y que da nombre al disco, 'Camino D Regreso' salió hace unos meses y «está teniendo muy buena acogida». Igualmente, se puede escuchar un segundo adelanto, 'El último vagón'.

Para este segundo trabajo en solitario ha trabajado con el productor bilbaíno Karlos Creator, a quien ya conocía desde los años 90, cuando realizaron «un par de producciones» con Izurri Berria, el grupo de González en aquella época. «Hemos currado durante largos dias y noches en sus The rock Studios de Bilbo», indica y añade que «ha sido muy cañero volver a trabajar con él, no ha cambiado. Es otro elefante como José María Sagrista, de Estudios Punta Paloma de Tarifa Cadiz, donde hace año y medio grabe el disco anterior. Son tíos con mucho feeling, rockeros natos, de los de antes».

La música, más allá de afición, es un medio para dar a conocer un mensaje social para Eneko. La fecha de lanzamiento de 'Camino D Regreso' del 19 de agosto la ha elegido «como toque de atención al público, pero sobre todo para reafirmarme en el convencimiento de que hay algo más allá de mi propio ombligo, de que por muy poquito que resuelva yo también debo tender una mano y ser parte activa».

Por ello, todo lo que recaude en la venta y directo del disco lo donará a pequeñas organizaciones de Euskal Herria que trabajan a favor del pueblo Palestino. En este sentido quiere que el próximo martes sea «una interpelación a ello mismo, tanto en Gaza como en Sudan, Etiopía, Camerún, Somalia se necesita intervenir urgentemente. Están aniquilando a la población civil; periodistas y médicos son asesinados por decenas con las bombas y apoyo expreso de nuestros países».

Eneko González retomó su camino en la música hace dos años, con la publicación de disco que llevaba su nombre, 'Ekeko el Perro'. Fue el primero en solitario tras unos años de silencio musical. Para el segundo disco todavía no tiene fechas concretas de conciertos en la agenda, aunque espera que pronto cierre algunas.