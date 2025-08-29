La educación será el tema del septiembre en Lutxi Irazigunea

A. N. ordizia. Viernes, 29 de agosto 2025, 20:43 Comenta Compartir

Tras las vacaciones de agosto, el colectivo KGT ha reabierto las puertas de Lutxi Irazigunea. Para el inicio de este nuevo curso ha seleccioado la educación como tema principal del mes de septiembre y, como es habitual, han elaborado una amplia selección de documentos en torno al tema, a través de revistas, libros, noticias, etc. que se han publicado en diferentes épocas.

Entre los documentos disponibles se encuentran, entre otros, numerosos ejemplares de las revistas Hik Hasi y Hazi Hezi; el libro 'Bidean' de Koldo Rabadan basado en la especiencia de las Eskola Txikiak; 'Cuadernos de pedagogía', 'Una infancia en libertad', 'Summerhill' y la novela 'Los niños de mi vida' de Gabrielle Roy.

Los interesados podrán consultar todo el material, así como el resto del archivo con el el cuenta la asociación, en el espacio Lutxi Irazi situado en la planta baja de Torrea (junto a KzGunea y la Escuela de Empoderamiento) y también podrán llevárselo a casa.

El espacio está abierto desde esta semana en horario habitual: los lunes, miércoles y viernes por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, y los martes, jueves y sábados por la mañana, de 11.00 a 13.00 horas. KGT kolektiboa quiere fomentar el espíritu crítico en la ciudadanía a través de la lectura. Toda la documentación está disponible a todas las personas interesadas.