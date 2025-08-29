Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Ordizia

La educación será el tema del septiembre en Lutxi Irazigunea

A. N.

ordizia.

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:43

Tras las vacaciones de agosto, el colectivo KGT ha reabierto las puertas de Lutxi Irazigunea. Para el inicio de este nuevo curso ha seleccioado la educación como tema principal del mes de septiembre y, como es habitual, han elaborado una amplia selección de documentos en torno al tema, a través de revistas, libros, noticias, etc. que se han publicado en diferentes épocas.

Entre los documentos disponibles se encuentran, entre otros, numerosos ejemplares de las revistas Hik Hasi y Hazi Hezi; el libro 'Bidean' de Koldo Rabadan basado en la especiencia de las Eskola Txikiak; 'Cuadernos de pedagogía', 'Una infancia en libertad', 'Summerhill' y la novela 'Los niños de mi vida' de Gabrielle Roy.

Los interesados podrán consultar todo el material, así como el resto del archivo con el el cuenta la asociación, en el espacio Lutxi Irazi situado en la planta baja de Torrea (junto a KzGunea y la Escuela de Empoderamiento) y también podrán llevárselo a casa.

El espacio está abierto desde esta semana en horario habitual: los lunes, miércoles y viernes por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, y los martes, jueves y sábados por la mañana, de 11.00 a 13.00 horas. KGT kolektiboa quiere fomentar el espíritu crítico en la ciudadanía a través de la lectura. Toda la documentación está disponible a todas las personas interesadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  4. 4 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  5. 5 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  6. 6 Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
  7. 7 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  8. 8 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  9. 9

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  10. 10

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La educación será el tema del septiembre en Lutxi Irazigunea