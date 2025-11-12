EAJ-PNV denuncia que EH Bildu «mantiene paralizado» el PGOU

Amaia Núñez Ordizia. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

El grupo municipal del EAJ-PNV de Ordizia ha vuelto a exigir al gobierno municipal de EH Bildu que retome de inmediato la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un «instrumento básico» para « planificar el desarrollo futuro del municipio y dar respuesta a los retos de vivienda, movilidad y sostenibilidad» que tiene la localidad.

Los jeltzales recuerdan que el proceso para escribir el nuevo Plan General se inició en el año 2017, con la exposición pública del Avance del Plan. En paralelo, se llevó a cabo un «amplio» proceso participativo en el que tomaron parte los vecinos. «Aquel trabajo fue un ejemplo de participación y visión de futuro, pero desde 2019 el Gobierno municipal lo ha dejado completamente paralizado», lamentó el portavoz jeltzale, Joseba Aranburu. «"Han pasado seis años y seguimos igual. Ordizia no puede continuar sin una hoja de ruta urbanística que garantice un crecimiento equilibrado y sostenible».

El grupo municipal de EAJ-PNV alude también al apoyo que dieron a los Presupuestos Municipales de 2025, ya que una de las condiciones para el acuerdo fue precisamente el compromiso de retomar la redacción del Plan General durante el año 2024, «un compromiso que EH Bildu no ha cumplido». Así, Aramburu subraya que el Plan General «no es un documento técnico más, es el marco que definirá cómo queremos que Ordizia crezca, dónde se construirá vivienda, qué espacios se protegerán y cómo se organizará la movilidad».

Desde el EAJ-PNV se insiste en que el desarrollo urbanístico no puede seguir esperando: «Ordizia necesita un Plan General que mire al futuro, que piense en las necesidades reales de sus vecinas y vecinos, y que nos permita planificar una ciudad más habitable, verde y equilibrada. Es hora de pasar de las palabras a los hechos».