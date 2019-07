Una donación de altura a la localidad María Teresa Martínez, tercera por la izquierda, sus gigantes, corporativos y caldereros. / MARIN María Teresa Martínez dona al municipio tres figuras de gigantes que ella misma ha confeccionado ORDIZIA. Martes, 9 julio 2019, 00:25

Ese veneno en vena que le acompaña a María Teresa Martínez, que le lleva a estar volcada en ese campo de la plástica que alumbra figuras que por momentos cobran vida y asumen una función entre didáctica y lúdica, muy pensadas y dirigidas, a menudo, a los más pequeños, le llevaba a confeccionar, tres gigantes 'gigantitos' como ella les denomina, que donaba a la localidad.

En las diferentes exposiciones que ha ofrecido en Ordizia, como aquella colección de marionetas que llevó a cabo en el centro social Zuhaizti, al que volvió con otra propuesta diferente, etc, siempre se ha proclamado autodidacta, contraria a la ortodoxia, a los academicismos, y a las normas estéticas, lo que le lleva a reivindicarse como un espíritu libre en el desempeño creativo.

Un afán, casi obsesivo, que le mantiene en permanente estado de alerta ante cualquier pista o atisbo de inspiración.

Y en un terreno tan propicio como abonado, la mínima sugerencia o solicitud servía para poner a pleno rendimiento la imaginación y metidos en harina, a darle rienda suelta.

Como antecedente, cabe apuntar que María Teresa Martínez confeccionó, en el año 2014, para la comparsa de Caldereros un 'Zozomikote' que acompaña a la fiesta en uno de los carros.

De nuevo la tribu zíngara le reclamaba para confeccionar la figura del malvado Zozomikote, que se quema al final de la fiesta (errepuierre), y ya con vistas al festejo de este año, para aportar su mejor consejo a la hora de acuñar ese galardón que representa y es una realidad desde este 2019, el 'Zozomikote de oro'.

Y como no hay dos sin tres, los componentes del desfile metalúrgico le proponían la elaboración de un gigante alusivo a Zozomikote, en este caso, para que lo puedan llevar los más pequeños.

Dicho y hecho. «Como ya sabes -apunta María Teresa- vivimos en Donostia pero yo soy de Ordizia y el pueblo me tira mucho. Tengo hechas un buen número de cabezas de cabezudos y gigantes para que los puedan andar los más pequeños. Cada vez que vienen a casa mis nietos, o los hijos de los amigos, disfrutan de lo lindo. Para un pequeño, llevar un gigante o un cabezudo es un instante mágico», explica.

«En el caso de la comparsa de Caldereros la propuesta venía ya muy dirigida o marcada ya que debía hacer alusión al personaje al que le retrataba, a mi modo de interpretar, como le describe el cuento de Patxi Zubizarreta». Un malvado personaje al que le acompañan el reloj con las horas al revés, la cola del oso, el peine de la lamia, etc.

«Y metidos en harina -apunta María Teresa-, me surgió otro figura de ese entorno de los 2,30m en concreto el 'errepuierre' y a su vez, pensando en Ordizia, me vino a la cabeza una entidad que le representa con esmero, la Cofradía del Queso Idiazabal y caía el tercer gigantito, personificado en la figura de un cofrade. Se trata de tres figuras, fruto de mi inspiración, hechas a mano, construidas en cartón piedra, pensadas para que se puedan sumar a la comparsa de gigantes y cabezudos, llevadas por niños. Como siempre, pretendo que lo que hago, en primera instancia me guste a mí y a partir de ahí al público. Me gustó el resultado final y por eso decidí donar las figuras, si no, no lo hubiera hecho», subraya.

«Y como han dejado un hueco muy grande en el taller de casa, tengo en marcha otros cuatro gigantitos, uno es el rostro de una mujer joven, entremezclado con una flor. Otro, un arrantzale, posiblemente una mujer, y los otros dos que se están cociendo. Para mí va a resultar muy gratificante verles a los pequeños disfrutar en estas fiestas de Santa Ana con mis gigantes», concluye.