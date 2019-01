Cada domingo una cita con el Txindoki David Lorenzo y su fiel Burni, el pasado mes de septiembre en la cumbre del Txindoki. David Lorenzo sube todos los domingos del año, festivos y puentes a la emblemática cumbre ORDIZIA. Viernes, 25 enero 2019, 00:29

El pronóstico meteorológico para este domingo en Ordizia, a pie de asfalto, anuncia una temperatura mínima de 2 grados, máxima de 10, lluvia y cota de nieve bajando hasta los 800 metros; un día de invierno, de esos que anima a quedarse en casa, no muy lejos de la calefacción, sillón y una ligera manta. Pues como todos los domingos del año, el amigo David Lorenzo tiene la vista puesta en subir al Txindoki.

Cuenta que aunque no es un montañero de los de toda la vida, sí le ha gustado andar; Lazkaomendi, Itxurrene, etc. Y un día tocó ir al Txindoki, y al poco volver, y «le vas cogiendo el gustillo y te das cuenta que de esta manera pasas la mañana del domingo a gusto». Y desde hace 6 años, es el plan de todas las mañana dominicales, más festivos, puentes, y en vacaciones «que siempre vamos a sitios en los que poder a andar, dejamos los deberes hechos. El año pasado, en Semana Santa, de Jueves Santo al Domingo de Resurrección subimos en seis ocasiones».

En este ejercicio, que cumple 60 años, David apunta que ir por ejemplo al Aizkorri «es un paseo, para mí de los picos de nuestro entorno, el Txindoki es el más duro, y a mí me gusta subir y bajar sudado. Y otra de las cumbres de Aralar, pues tampoco».

Tras dejar claro que se trata, más de una cabezonada que de una penitencia, que disfruta, y que seguirá yendo hasta que no se le quite de la cabeza, añade que hay media docena de personas que son fijas todos los domingos, «eso sí, con perro solo yo. Voy siempre con 'Burni', que se lo pasa pipa, es una mezcla cocker y setter, que va a hacer 12 años el mes que viene y anda de maravilla. Y aunque es pequeño, de pata corta, se desenvuelve bien en la nieve. No acierto a explicarlo pero sabe cuándo es domingo, me está esperando. Y cuando llegamos a la primera fuente, es muy curioso, se para, me mira para ver por dónde seguimos, por el rayo o por el camino normal. Lo que pida el cuerpo. Si hay nieve, siempre por el rayo porque no hay los agujeros que esconde la nieve en el camino normal, es más seguro. Cuando hay barro es al revés. Y a partir de ahí, según como toque, subir por uno y bajar por el otro e incluso subir dos veces», explica.

«En invierno solemos salir de casa sobre las 8-8.30 pero a partir de primavera, para evitar el calor, sobre todo pensando en el perro, para las 6.30 o las 7. A veces ha venido alguno de mis hijos, en Larraitz nos hemos juntado en alguna ocasión con alguien pero por lo general vamos los dos. Ropa adecuada, botas, mochila, en la que llevo de todo, incluso vendas y nolotil. No será la primera vez que he tenido que echar una mano a alguien que se ha retorcido el tobillo, con una venda y algo para quitar el dolor sales del apuro. Y con el móvil; hay cobertura porque a menudo suelo ir oyendo la radio. En invierno muy poquita gente, sobre todo si la mañana no acompaña, y en verano una romería».

Y a la hora de afrontar la emblemática montaña, toda una estampa; un icono visto desde el Goierri, David insiste en que «es más duro bajar que subir. Al bajar, las piernas se te cargan más». Y hablando de la dureza de la propuesta, las peores condiciones a la hora de hacer cumbre, afirma son «el hielo y la ventisca. Una vez muy cerca de la cumbre me las pasé canutas con aquellas rachas de viento y nieve. Pocas veces nos hemos dado la vuelta pero tengo claro que si no se puede, no voy a arriesgar lo más mínimo. Hay que saber darse la vuelta. Me acuerdo un día de nieve, por el rayo llegamos hasta la mitad, no había huella y resultaba imposible proseguir; a casa».

Y para este último domingo de enero ya sabe las condiciones meteorológicas que le esperan. «¡Hombre que si vamos!. Haremos lo de siempre, intentarlo y a partir de ahí sobre la marcha».