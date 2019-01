Difícil papeleta para el primer equipo de baloncesto en su visita al Ardoi

El primer equipo de basket, el Ordizia Basoa Banaketak,si bien no ha descuidado su preparación durante las navidades, retoma hoy la competición oficial, agenda que le lleva a tierras navarras.

Los ordiziarras se desplazan hasta Zizur Mayor para medir su habilidad en la cancha, a las 18.00 ante el local, Mega Calzados Ardoi, en la que supone la decimoprimera jornada del campeonato liguero.

Los navarros ocupan la segunda posición de la tabla, con diez partidos ganados de once disputados hasta este momento. Su única derrota la cosecharon en su visita al UBU Tizona, líder del grupo, en la cuarta jornada, cancha universitaria en la que perdía por 103 a 95. Lo que, por añadidura da una buena pista del potencial que atesora el conjunto navarro.

Entre sus filas, destacan cuatro jugadores que acreditan una valoración por encima de los 100 puntos y dos de ellos por encima de los 200. Concretamente, Anton Savitski y Andrés Zabaleta, ambos con 210 puntos de valoración.

En cuanto a la lista de anotadores, que es larga, además de los dos jugadores mencionados; Savitski (151 puntos) y Andrés Zabaleta (140), cabe añadir a Ignacio Urtasun con 120 puntos de anotación, mencionar también la solidez del conjunto bien armado con el resto de componentes.

Los ordiziarras, por su parte, vienen de ganar el último partido disputado en Majori, con cierta autoridad, ante el Goierri Iparragirre, lo que dejó un buen sabor de boca a todos los seguidores que nos acercamos hasta Majori, y lo que es más importante, el equipo demostró que es capaz de competir cuando cuenta con todos sus dispositivos.

Sin embargo, dándonos una vuelta por la enfermería, observamos que lejos del tópico 'año nuevo, vida nueva', nuestros jugadores continúan manteniendo la mala costumbre de lesionarse. En esta ocasión no podrán ser de la partida, sino es que ocurre algo no previsto, como una mejora excepcional, los lesionados Eneko Durán, Ioritz Sarasola y Jon Villar.

Así las cosas, no cabe duda de que se trata de un partido muy complicado para los de Iñaki Jiménez y Juanan Sarasola.

Por su parte el junior masculino, tercer clasificado con seis victorias de nueve encuentros disputados, acude hoy hasta la vecina localidad de Beasain, para medir, a las 12.30 en el polideportivo Antzizar, su habilidad en la cancha ante el BKL Aratz, que ocupa la quinta posición con cuatro victorias menos que los urdiñas. Ni que decir tiene que un triunfo ordiziarra reforzaría a los del txoko en lo más alto de la clasificación.

Balonmano

El equipo senior femenino, Biok2. com, recibe a las 11.45 en Majori la visita del Leizaran. Partido complicado para las dirigidas por Iñigo, dado que tendrán ante sí a uno de los conjuntos punteros de la categoría, que está en la lucha por meterse en la fase de ascenso a la Liga Vasca. Esperemos que las jóvenes jugadoras urdiñas nos muestren su juego y sean capaces de dar la sorpresa de la jornada.

El segundo equipo urdiña se desplaza a Tolosa, donde a las 12.00 del mediodía se enfrenta al titular de la villa papelera. Después del gran nivel exhibido en Urnieta en el último partido, donde ganó con comodidad al líder, esperemos que la escuadra ordiziarra repita nivel de juego y sea capaz de conseguir algo positivo que le acerque a la zona noble de la tabla. Completando la matinal de Majori, tenemos el partido del Ordizia Enirio, infantil femenino, a las 10.00, conjunto que atiende la visita del Pulpo. Partido, en principio complicado para las de Marina, pero visto el nivel exhibido en los últimos encuentros no es de descartar un resultado positivo.

Rugby

Partidazo del Ampo Ordizia ayer en Las Terrazas, donde sorprendía al anfitrión Alcobendas, al que superaba por 27-33, que eso sí otorga a los madrileños dos importantísimos puntos. Unico partido adelantado de la máxima categoría del rugby que para hoy anuncia una jornada que no tiene desperdicio. En Landare, un Hernani-La Vila, duelo entre rivales directos en el que la cátedra no tiene la menor duda de que los de Alicante no salen, deportivamente hablando, vivos, de la ribera de Urumea.

En el Pepe Rojo, el Quesos debe aprovechar el pinchazo del Alcobendas no dándole la menor opción al Cisneros. En el Baldiri Aleu, interesante derbi entre el anfitrión Santboi y el visitante FC Barcelona.

El Gernika deberá tirar de un embarrado Urbieta para intentar cosechar algún punto frente a El Salvador y en San Román, buen partido a la vista entre el Independiente y el Aparejadores.