Difícil papeleta para el Ampo Ordizia Oier Goia avanza con el balón en el partido del pasado domingo en Altamira ante el Aparejadores.

Segunda jornada en la máxima categoría del rugby masculino, que echa chispas, y que arrancaba ayer con el partido que disputaron en Landare, Hernani y Cisneros; 20-21.

Para hoy, el calendario anuncia un Santboi-Quesos, que bien les haría a los pucelanos tomárselo muy en serio porque el decano del oval, que viene de ganar en San Román, además de conformar siempre un equipo muy serio, en casa, perder supone una afrenta, algo que muy pocas veces sucede. Partido que va a servir de escenario a la inauguración oficial de la nueva superficie sintética del Baldiri Aleu.

Tras el resbalón de la primera jornada en la Foixarda, El Salvador recibe al Ciencias, equipo que vuelve a la élite no sólo con intención de quedarse sino de reverdecer viejos laureles.

El Bathco, que demostró no tener el menor complejo en su debut en la máxima categoría el rugby, recibe en San Román al FC Barcelona, partido que sin duda alguna promete. Y un Aparejadores herido, se presenta en encuentro oficial en San Amaro ante su afición, donde recibe al Independiente, que hará lo imposible por no volver a Santander de vacío. Y en un horario un poco tardío, a las 12.30 horas, el Ampo Ordizia visita al Alcobendas, de nuevo sin Julen Goia ni Sio Moala.

El Alcobendas afronta este nuevo curso con un equipo muy renovado pero potente al que ha dado la bienvenida a nada menos que deiz incorporaciones, jugadores, todos ellos de calidad contrastada. Si bien, y muy a su pesar, decía adiós a Lucas Guillaume, recibía al pilier argentino procedente del Independiente Joaquín Domínguez, al tres cuartos del Cisneros, Guillermo Domínguez, al también argentino salido de las filas del Gernika Mateo Bast (6, 7, 8), a sus compatriotas, Tomas Urbaitis (4, 5), llegado de Francia, al igual que Agustín Schab (8), Nico Proto (7,8), procedente del Tucumán Lawn Tennis Club, y al pilier porteño Damián España, que el año pasado jugó en el Liceo Francés.

La escuadra madrileña reclutaba a su vez al segunda línea internacional samoano, Mikaele Tapili, y al tercera línea, Iñaki Villanueva, que de esta manera ejerce de hijo pródigo, ya que vuelve a estar a las órdenes de Tiki Inchausti, como ya lo hiciera en la temporada 2016-17. El último en llegar era el sudafricano, Richard Stewart, zaguero internacional con el XV del León, procedente del Cisneros, tras haber pasado por el Independiente y el FC Barcelona. Todo ello sin olvidar a jugadores de la talla de Linklater, Santi Ovejero, etc. Un plantel de lujo, que en cualquier caso, de momento no ha lucido como correspondería, ya que para empezar dejaba escapar la Supercopa ante el Quesos por 33-18 en un partido en el que no tuvo opciones al triunfo y la semana pasada perdía en el debut liguero en su visita al Cisneros.

Un arranque en el que bajo ningún concepto se puede permitir el lujo de perder hoy contra el Ampo Ordizia, que sobre el papel debería pagar los platos rotos. Partido con doble aliciente, ya que corresponde a los cuartos de final de Copa, el torneo talismán para el Ampo Ordizia.