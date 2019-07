El desafío al Txindoki, en directo Aritz Egea está considerado como uno de los mejores corredores del mundo en carreras de montaña. La peña Emaneurre retransmitirá por internet el intento de récord de Aritz Egea EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Miércoles, 3 julio 2019, 00:22

La peña realista Emaneurre, organizadora del intento de récord, de la prueba, Ordizia-Txindoki-Ordizia, que este sábado va a intentar Aritz Egea, recurre a la más puntera tecnología para retransmitir el empeño en directo, para lo que va a instalar una pantalla gigante en las inmediaciones del punto de salida, junto al bar Olano, grabación y retransmisión para lo que va a utilizar, cámaras fijas, mientras el recorrido lo permita, grabación desde una moto, y a continuación por medio de un dron, señal que a su vez distribuirá por las redes sociales; youtube: https://www.youtube.com/ watch?v=sZqr4VOJr3A. Facebook y twitter: Emaneurre Taldea.

Ligado al ciclismo y al triatlón, en el 2010 Egea participó en el Ironman de Hawai, para comenzar a competir, en carreras de montaña de manera tardía, concretamente en el año 2012, en el que corrió por primera vez, la Zegama-Aizkorri, (ya suma ocho ediciones) y como siempre ha reconocido, «ahí empezó todo».

Poco después se integró en la selección de Euskadi, equipo con el que consiguió el Campeonato de España. Casi cinco años más tarde; en el 2017 dejaba la selección para correr por su cuenta. A finales de ese 2017, Salomon le ofreció la oportunidad de formar parte de su prestigioso equipo, al que se incorporó.

Con un palmarés en el que luce un Campeonato de Europa de Skyrunning y victorias tan imponentes como la del Giir di Mont 2018 o la más reciente del Medio Maratón de Transvulcania, acredita a su vez, victoria y récord en la Olympus Marathon; fue primero también en The Rut y en el Reventón Trail, segundo en la Livigno SkyMarathon, etc, etc, su tarjeta de presentación le acredita como uno de los mejores del mundo en carreras de montaña.

Todo ello sin perder de vista que el montañismo es una afición para este profesor de Mondragon Unibertsitatea, casado y con tres hijos.

Así las cosas, el de Urretxu dispondrá de una bonita mañana ya que a la vista del pronóstico meteorológico la prueba habrá terminado para cuando el termómetro quiera empujar al alza. Clave para Egea, que el 'terreno de juego' esté seco, y a nivel psicológico, sin mayor importancia el hecho de ser el único participante en competición.

Todo dispuesto por lo tanto para que este sábado a las 10 de la mañana desde la Avenida, Aritz Egea afronte este ya veterano duatlón, que inició Juan José Rezola, el 6 de septiembre de 1953, domingo, a las 8 de la mañana desde la estatua de fray Andrés, al recoger el guante que le lanzaba el también ordiziarra Pedro Ayerbe; a que no Ordizia, Larraitz, Txindoki y regreso al punto de partida en menos de tres horas. A Juan José le acompañó en varios tramos del recorrido su sobrino, Juanito Ormazabal, testigo en primera persona de aquel empeño. Juan José ganó de calle al invertir, 102.30 minutos.

Veinticinco años después, se dieron las condiciones, y el 24 de septiembre de 1978, a las 9 de la mañana Iñaki Maiora reeditaba la prueba, intento de récord que, de nuevo fue todo un acontecimiento popular. El de Ormaiztegi establecía una nueva marca al invertir 86.28 minutos. El 15 de junio del 2013 se volvió a reeditar la prueba; 'I Duatlón al Txindoki' sin que el ganador, Jon Larruzea batiera la marca; 88.11 minutos. Turno ahora para Aritz Egea, empeño que la afición considera logrará, sino ocurre nada extraño, al considerar que de los cuatro parciales superará a Maiora en tres, excepción hecha de la bajada a Larraitz.