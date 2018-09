Dada la agenda de Altamira, el Ampo Ordizia recibe al Alcobendas el sábado DV ORDIZIA. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:32

La segunda jornada en la máxima categoría del rugby hizo saltar la banca clasificatoria, y asistió a una derrota que muy pocos, por no decir nadie, hubiera pronosticado, ya que el FC Barcelona se imponía en el Pepe Rojo al mismísimo Quesos, que no perdía en casa desde el 2012. Seis últimos años en los que ha cosechado todos los títulos, palmarés que en este curso pretendía reeditar. Dos derrotas de dos partidos, que le llevan al VRAC a cerrar la tabla. Queda toda la liga por delante y es seguro que esto no termina así, pero en cualquier caso, en Valladolid, sobre todo en el entorno quesero, no se lo creen.

Bajo titulares, 'Nadie reconoce al Quesos' o 'Un Quesos irreconocible', el Norte de Castilla pone el acento en que el VRAC suma dos derrotas consecutivas en una semana. Más que en toda la temporada anterior, y está casi eliminado de la Copa del Rey. «Un arranque ya irreversible que debe servir para reflexionar de cara al futuro cercano, medio y lejano». Todo ello sin perder de vista que su eterno rival, El Salvador, cosechaba su segundo éxito, (el primero ante el propio VRAC), esta vez en el Baldiri Aleu.

El Alcobendas no le dio la menor opción al Independiente, y en la lucha que sobre el papel reunía a dos rivales directos, el Aparejadores se llevaba una ajustada victoria de La Vila. Más ajustada, aún era la del Ampo Ordizia, que en un terreno de juego impecable, que sólo se encuentra en buenas condiciones hasta el comienzo de la época de lluvias, no tuvo su tarde. Menos mal que logró darle la vuelta y llevarse un triunfo muy importante. El Cisneros, por el que pocos apostaban, se mostró respondón en Landare.

Ante la celebración este domingo del Memorial Josetxo Imaz, el Ampo Ordizia adelanta al sábado, a las 16.00, el compromiso que le reúne en Altamira con el Alcobendas.

En otro orden de cosas reseñaremos que la selección femenina de rugby a siete, se encuentra en Marcoussis (Francia) al objeto de dar continuidad a su preparación cara a afrontar la primera de las series mundiales, que va a tener lugar el 20 y 21 del próximo mes de octubre en Colorado (EEUU). Concentración a la que Pedro de Matías, seleccionador nacional, se ha llevado un grupo de 14 jugadoras, en el que concurren Amaia y Lide Erbina.

Baloncesto

El sénior femenino visitaba en partido amistoso al BKL, encuentro que en los prolegómenos asistió a un emotivo recibimiento a Eneritz Martín, jugadora que ha pasado por una delicada operación, lesión de la que se está recuperando satisfactoriamente, para alegría de todos, jugadora que ha militado en ambos clubes. Animo Eneritz y a ver si te vemos pronto, otra vez, en las canchas.

El encuentro levantó expectación en la familia urdiña, puesto que las beasaindarras juegan en una categoría, dos peldaños superior, por lo que el envite iba a suponer una buena piedra de toque y podía dar una buena perspectiva de lo que este equipo puede lograr.

El partido fue muy igualado llegando al descanso con un marcador favorable a las vagoneras; 28-25. El tercer cuarto marcó, en cierto modo, el devenir del envite dado que las beasaindarras se adelantaron 10 puntos; 47 a 37, que sin ser definitivos podrían suponer un lastre para nuestras chicas.

Nada de eso, las de Lander Mujika y Patxi Olano salieron a conquistar el parqué en el último cuarto, consiguiéndolo por 12 a 17, y aunque no pudieron hacerse con una victoria, que se les escapó por muy poco; 59-54. Buen resultado, mejor actitud y buenísimas sensaciones las que transmite el Ordizia.

Fútbol

El primera juvenil, a pesar de inaugurar el casillero, perdía 2-1 en su visita al Lazkao A. Los de Txuku y Larra se adelantaron 0-1 por mediación de Hodei Peñalver, para empatar los lazkaotarras antes del descanso. En la segunda mitad los ordiziarras controlaron el partido pero el que marcó (m.82) fue el Lazkao. El cadete de honor se impuso 2-0 al Tolosa, goles anotados en la segunda mitad por Imaz y Galán. El Tolosa lo intentó pero la zaga del txoko se mostró infranqueable.