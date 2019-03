Cuatro atletas urdiñas concurren en el Campeonato de Euskadi de fondo

La capital navarra acoge mañana sábado, a la tarde, el campeonato de Euskadi y Navarra de fondo en pista al aire libre, primera prueba oficial de la temporada de esta modalidad atlética. En Pamplona habrá representación urdiña en la categoría sub 16, concretamente en la prueba de 3.000 metros donde estarán, en mujeres, Nahia Iraola y Naroa Iturrioz y en hombres Aimar Aierbe y Urtzi Altuna. En la misma pista pamplonesa de Larrabide, por la mañana tendrá lugar una nueva jornada de los juegos deportivos de Navarra para atletas sub 16 y sub 18. En la pista de Tudela el turno será para los sub14.

Para el lunes la agenda atlética anuncia una nueva jornada de pruebas de libre participación para alevines e infantiles en Tolosa.

Por lo que a las carreras populares respecta, la agenda anuncia para mañana, en Navarra, la Legua de Lekunberri, y en Bizkaia la Haratzago kross mixtoa en Lekeitio, la Kolazino mendi lasterketa en Bedia y el cross popular de Deusto.

En cuanto a los últimos resultados cosechados por los atletas del txoko se refiere reseñaremos que en el campeonato de España sub 18 de pista cubierta celebrado en Valencia, gran actuación de las tres atletas urdiñas; Leire Tobar cosechaba, de manera brillantísima, el pase para disputar la gran final de los 60m vallas realizando 9.12 en series y 8.87 en semifinales, nueva marca personal y récord del Txindoki AT en categoría juvenil. En la final, hizo salida nula siendo definitivamente octava de España. Irenia Apaolaza era la 15 en 200m con 26.07 y Ane Ormazabal la 26, en la misma prueba con 26.66.

Baloncesto

El sénior masculino de segunda división provincial, sexto con 12 victorias de 20 encuentros disputados, abre la amplísima agenda del deporte local de la canasta y recibe, hoy, a las 19.30, la visita del Bosteko Irauli B, que es séptimo con el mismo bagaje de victorias que los urdiñas.

Balonmano

El primer equipo de balonmano, el Siglo XX Plater Prestatuak, caía en su partido frente al Muskiz; 36-25. A pesar de pelear durante todo el encuentro y no perderle la cara al rival, el conjunto urdiña no pudo lograr nada positivo. Al descanso se llegaba con una desventaja de 5 goles, 15-10, que mediado el segundo tiempo era de 10 tantos, 28-18.

La clave del partido volvió a estar en el trabajo defensivo. Encajando más de 30 goles es muy difícil lograr la victoria. Por esa vía se nos están yendo los partidos y solo cabe esperar que el equipo mejore en esa faceta para poder optar a resultados positivos. A todo esto habría que añadir el problema añadido que supuso el nefasto arbitraje padecido. Esta no es la causa de la derrota pero sí de la diferencia tan amplia de goles entre dos equipos de parecido nivel. El colmo del arbitraje el Ordizia lo padeció en los minutos finales cuando uno de los colegiados se dirigió al portero urdiña de una manera insultante, dando la sensación de que buscaba una reacción desmesurada del jugador y así hacer más leña del árbol caído.

Victoria del segundo equipo en la apertura de la segunda fase de la competición, en su desplazamiento a Donostia, ante el Egia; 23-24. Sin jugar un buen partido el Ordizia supo marcar el ritmo del partido y lograr un importante éxito.

Triunfo del cadete masculino en Zumarraga, ante el Urola; 31-36, llegando al descanso con un parcial de 17-20. Todo ello tras un partido más cómodo, que lo que refleja el marcador. El infantil femenino de primer año se impuso en Majori ante el Irauli por 16-12.