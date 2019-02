Cuatro atletas del Txindoki acuden al Campeonato de España de pista cubierta Viernes, 8 febrero 2019, 00:29

Este fin de semana, Salamanca acoge la celebración del Campeonato de España de pista cubierta, categoría sub 23 en el representarán al Txindoki Grupo Jaso At, Ainara Zubeldia en 60 metros lisos, que afronta con una marca personal de 7.90, y en 200m lisos con 26.49 de esta temporada y 25.97 de marca personal. El objetivo no debe ser otro que mejorar esos registros y llegar lo más lejos posible.

Ane Irribarria estará en 60m vallas donde intentará mejorar su techo personal de 9.44 y llegar a semifinales. El lanzador de peso de Legorreta, Joseba Berasain intentará luchar por el podio ya que va con la tercera mejor marca de los participantes con 15.56m con la bola de 7.260 kg, y la lanzadora de peso ordiziarra, del Safor de Gandia, Leire Garmendia pretende ser de las 8 primeras y mejorar la marca de 11.90m que lleva con la bola de 4 kg.

Aquí en Donostia, mañana sábado por la tarde y el domingo a la mañana se disputará en el velódromo, el Campeonato de Euskadi y Navarra absoluto de pista cubierta en la que habrá amplia representación urdiña.

Baloncesto

En esta ocasión le corresponde al equipo mini masculino, que es primer clasificado de la liga, con tres victorias de cuatro partidos disputados, abrir la amplia agenda del basket, escuadra que se desplaza a Donostia, donde hoy a las 19.30 mide su habilidad en la cancha ante el Easo, que es quinto con una victoria menos que los urdiñas.

Por lo que al encuentro disputado por el sénior femenino ante el Tecnum diremos que el Ordizia comenzó un tanto gris en labores defensivas, permitiendo que el rival, le sacase 5 puntos de diferencia al descanso, 17-22. A la vuelta, cambiaron las tornas. Las de Patxi Olano y Lander Mujika se pusieron el buzo de faena, limitando sobremanera las acciones atacantes del conjunto universitario, dando rienda suelta al juego en ataque, endosando un 35 a 11 en la segunda parte. Buena victoria por 52-33, para un equipo y una sección que se lo está mereciendo a gritos.

El júnior masculino no acertó a la hora de sorprender al Saski Axular. Los de Mike jugaron con intensidad en defensa, pero quizás un tanto precipitados a la hora de definir algunos balones en ataque. Al descanso la ventaja local era de 10 puntos, 27-17. En la reanudación, los del txoko fueron capaces de recortar la diferencia hasta los seis tantos, 31 a 25, pero no lograron rematar la remontada quedándose el triunfo en Donostia; 41-34.

El júnior femenino se encontró ante el Bera-Bera Mompás con un rival correoso, equipo que desplegó un buen baloncesto de contención defensiva, y un mejor planteamiento atacante. Las urdiñas fieles a su juego, basado en una férrea defensa, trataron de dominar un tablero de juego, que al descanso no se había decantado para ninguno de los dos contendientes; 19-19. Pero el tercer cuarto fue de claro carácter visitante. Las urdiñas perdieron la concentración defensiva en beneficio de un Bera-Bera que supo aprovechar la oportunidad, y aunque en los últimos diez minutos, las ordiziarras trataron de reaccionar, no fue suficiente, y el triunfo se fue para Donostia por 44 a 47.

El cadete masculino de rendimiento cosechaba una victoria muy trabajada y llena de paciencia ante el Iraurgi, en un partido en el que no bajó los brazos, y en el que obtenía el premio a su constancia en el último cuarto. Al descanso los chicos de Iztueta y Zufiria llevaban una leve desventaja de 2 puntos. En la reanudación los azpeitiarras consiguen hacerse con tres puntos más, 43 a 48, pero un trabajo continuo, con buenas decisiones en los últimos minutos del partido hicieron que los urdiñas se hiciesen con la victoria; 62-61.

El cadete femenino de rendimiento debutaba en la Liga Vasca en Durango ante el Tabirako. No les fue bien el primer partido de esta liga a las de Urbieta y Lekuona. Con un buen arranque, ante un conjunto con más físico que las del txoko, en el que todas sus jugadoras excepto una son de segundo año, mientras que las ordiziarras son todas de primer año, el Ordizia jugó bien hasta el descanso, aunque terminara por detrás en el marcador; 30-21, pero con la sensación de poder darle la vuelta al partido.

Sin embargo, en la reanudación las urdiñas no terminaron de completar el juego al que nos tienen acostumbrados, y en lugar de reducir la ventaja, esta aumentó, para terminar el envite en un claro 64-43. Toca aprender y seguir trabajando.

El infantil masculino de rendimiento cosechaba una solvente victoria en su visita al Bergara Soraluce, basada en el aspecto defensivo de la primera mitad del encuentro, en la que solo recibió 11 puntos por los 27 que anotó. Tras el descanso, buen control del ritmo de juego, mandando el mismo desde la cancha, par rubricar excelentes canastas y traerse una merecida victoria por 35 a 57.