«Lo que he conseguido es gracias al trabajo y al apoyo de quienes han estado a mi lado»

Las esperadas fiestas de Santa Ana 2025 están más cerca. El pistoletazo de salida será el próximo viernes 18 de julio, con la apertura de las barracas en el Paseo Bizkaia y, a las 22.30, una velada de boxeo en el frontón Beti Alai, organizada por el Boxing Ziklo Klub Elkartea.

El sábado 19 será el Día de las Cuadrillas Txikis, con un programa lleno de actividades para los más pequeños: la clásica prueba ciclista Chapel-Gorri, la entrega de pañuelos a las y los nacidos en 2024, y la simbólica investidura del alcalde y la alcaldesa infantiles. El txupinazo infantil a mediodía dará paso a una jornada repleta de juegos, música, hinchables, kalejiras y una verbena de disfraces con toro de fuego incluida. La noche culminará con el concierto de Kai Nakai en la Plaza.

El domingo 20, la música de los txistularis y el grupo Beti Argi acompañará a las autoridades infantiles en la tradicional misa mayor. También habrá danzas, partidos de pelota y la esperada tamborrada infantil, con salida desde Buztuntza y final en la Plaza.

El miércoles 23, tras el mercado semanal, llegará el espectáculo 'Bertso Clown' en la plaza Nikolas Lekuona, una fusión de bertsolaritza y humor pensada para todos los públicos.

El jueves 24, día central de las fiestas, arrancará con el txupinazo en la residencia San José, seguido del lanzamiento oficial desde el Ayuntamiento con la participación especial del coro Larrunarri Abesbatza, que celebra su 25 aniversario. La jornada incluirá kalejiras, gigantes, fútbol-vaca entre cuadrillas y la tradicional tamborrada de adultos, que recorrerá las calles desde Buztuntza hasta la Plaza. La noche se cerrará con la kalejira musical Rockalean.

El viernes 25 será el día del ciclismo con la celebración de la prestigiosa Clásica de Ordizia, que este año alcanza su edición número 102. Desde primera hora se vivirá un ambiente deportivo en las calles, con salidas y llegadas en Gudarien etorbidea y actos paralelos como exhibiciones de pelota, campeonatos de recortadores y múltiples kalejiras con gigantes y txarangas. Por la noche, disko festa con Xaibor DJ y carpa informativa sobre drogas y prevención.

El sábado 26 comenzará a las 6.00 con la esperada tamborrada matutina, una de las citas más emblemáticas. A lo largo del día habrá vaquillas, misa mayor y procesión, soka-dantza de autoridades y un concierto de la banda de música «Ciudad de Irún». Por la tarde, los amantes de la pelota podrán disfrutar de partidos profesionales en el frontón, seguidos por una kalejira festiva y el concierto del grupo Puro Relajo en la plaza.

El domingo 27, conocido como el Día de las y los Santaneros y de las Cuadrillas, pondrá el broche de oro a las fiestas. Habrá misa especial, danzas tradicionales –incluida la ancestral Esku-Dantza que se celebra desde 1509–, un nuevo chupinazo con salida festiva de cuadrillas, vaquillas, música y una intensa noche de despedida con romería, DJ y verbena con la orquesta En Esenzia.

Un chupinazo 'especial'

Uno de los momentos más simbólicos será el chupinazo oficial, que este año contará con una doble representación muy especial. Erramun Amundarain, elegido por votación popular con 344 de los 618 votos, será el encargado de lanzar el cohete junto al coro Larrunarri Abesbatza, que celebra su 25º aniversario. Erramun, muy emocionado, ha declarado que se siente «muy feliz por el reconocimiento», y ha querido recordar a quienes le han acompañado en su trayectoria, «tengo claro que lo que he conseguido es también gracias al trabajo y al apoyo de quienes han estado a mi lado».

Aunque es originario de Itsasondo, vive en Ordizia desde 1979 y afirma con orgullo «quiero un pueblo vivo y activo, construido por sus propios habitantes». Sobre su participación, ha añadido entre risas «participo en la romería, aunque este año puede que me toque vivirla como espectador porque han operado al cantante. Pero no me quedaré en casa; las fiestas hay que vivirlas y disfrutarlas en la calle» finaliza.